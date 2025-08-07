Thái Sơn Nam TPHCM vào bán kết Futsal Cúp quốc gia 2025

Chiến thắng với tỷ số 7-2 trước Tân Hiệp Hưng TPHCM vào tối 7-8 đã đưa Thái Sơn Nam TPHCM giành quyền vào thi đấu vòng bán kết Futsal HDBank Cúp quốc gia 2025.

Thái Sơn Nam TPHCM khẳng định sức mạnh tại vòng bảng Futsal Cúp quốc gia 2025

Đây là trận đấu mà Thái Sơn Nam TPHCM chỉ cần một kết quả hòa là đủ để vượt qua bảng A với vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Tân Hiệp Hưng TPHCM buộc phải đánh bại đối thủ trực tiếp mới có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp. Chính áp lực phải thắng đã trở thành gọng kìm đè nặng lên các học trò của HLV Nguyễn Trọng Thiện.

Thái Sơn Nam TPHCM, với chiều sâu đội hình nhỉnh hơn, đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Trong hiệp 1, hai bàn thắng của Trần Thanh Phong và Dương Ngọc Linh giúp CLB chủ quản vươn lên dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam TPHCM liên tiếp trừng phạt những sai lầm của Tân Hiệp Hưng TPHCM. Trong đó, Dương Ngọc Linh ghi thêm một bàn để hoàn tất cú đúp, cùng các pha lập công khác đến từ Châu Đoàn Phát, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng và Đinh Công Viên, ấn định tỷ số 7-2 chung cuộc.

Minh Mẫn (áo trắng) của Thái Sơn Nam TPHCM trong vòng vây của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đứng đầu bảng A với 7 điểm. Trong khi đó, tấm vé đi tiếp còn lại của bảng đấu này thuộc về Hà Nội. Đại diện đến từ Thủ đô, nhờ trận hòa 3-3 trước Sài Gòn Titans ở trận đấu sớm ngày 7-8, đã khép lại vòng bảng với 3 điểm, hơn đúng 1 điểm so với hai đội xếp sau là Sài Gòn Titans và Tân Hiệp Hưng TPHCM.

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội FC giành quyền vào vòng bán kết Futsal Cúp quốc gia sau 3 lần tham dự. Đối thủ của thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành ở vòng đấu loại trực tiếp là Thái Sơn Bắc, CLB đã sớm hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng B.

Trong khi đó, đối thủ tiếp theo của Thái Sơn Nam TPHCM sẽ được xác định sau trận đấu giữa L.Hạ Long và Sahako FC tại bảng B, diễn ra vào ngày mai (8-8). Trước trận này, Thái Sơn Bắc sẽ đá trận thủ tục với CLB đã bị loại là Trẻ TPHCM vào lúc 15 giờ.

HỮU THÀNH