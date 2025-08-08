Thái Sơn Bắc năm thứ 14 liên tiếp đồng hành cùng Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia

Chiều 8-8, Lễ Công bố nhà tài trợ và bốc thăm lịch thi đấu Giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Kết quả bốc thăm, hai đại diện của TPHCM sẽ gặp nhau ở trận khai mạc.

Tổng thư ký VFF ông Nguyễn Văn Phú và ông Trần Anh Minh, Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc.

Giải đấu năm nay có 6 đội tham dự tranh tài gồm Hà Nội, PP Hà Nam, TPHCM I, TPHCM II, Than KSVN và Thái Nguyên T&T. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm để tìm ra nhà vô địch. Lượt đi diễn ra từ ngày 4-9 đến 21-9, lượt về diễn ra từ 26-9 đến 13-10 tại Hà Nội.

Theo kết quả bốc thăm, ở vòng thi đấu đầu tiên, người hâm mộ sẽ chứng kiến trận derby giữa TPHCM II với TPHCM I. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T sẽ đối đầu với Than KSVN. Cặp đấu còn lại của vòng thi đấu đầu tiên là màn tranh tài giữa Hà Nội với PP Hà Nam.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp Giải Bóng đá nữ VĐQG nhận được sự đồng hành của Thái Sơn Bắc trên cương vị nhà tài trợ chính của giải đấu. Sự hợp tác giữa LĐBĐ Việt Nam và Thái Sơn Bắc tiếp tục là sự khích lệ quan trọng, thể hiện sự gắn kết và những đóng góp to lớn, bền bỉ của Nhà tài trợ chính đối với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Giải đấu đã khẳng định được tầm quan trọng của mình với những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn. Đồng thời đây là sân chơi bổ ích cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê, thể hiện tài năng và khát vọng được góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ Quốc gia.

Đại diện giới truyền thông trong phần bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu

Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam – Nguyễn Văn Phú bày tỏ sự trân trọng về sự đồng hành của Thái Sơn Bắc dành cho giải đấu. Ông hy vọng, với sự đồng hành này, bóng đá nữ Việt Nam sẽ có những bước phát triển trong tương lai.

Về phía nhà tài trợ, ông Trần Anh Minh – TGĐ Thái Sơn Bắc chia sẻ: “Năm sau là 15 năm Thái Sơn Bắc đồng hành cùng giải đấu. Như vậy, trong 20 năm thành lập, 15 năm Thái Sơn Bắc đồng hành cùng Giải Bóng đá VĐQG nữ trong vài trò nhà tài trợ chính, tạo thương hiệu cho giải đấu. Ngược lại giải đấu cũng đã đưa Thái Sơn Bắc trở thành hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng và đối tác đối tác. Hy vọng giải đấu năm nay là sân chơi chất lượng, các trận đấu hấp dẫn, là bước chạy đà cho kỳ tập trung sắp tới của tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK Asian Cup nữ 2026”.

HƯƠNG NGUYỄN