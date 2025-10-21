Thái Lan tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 33

Thái Lan trở lại với vị trí chủ nhà đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 sau 18 năm, đang tất bật hoàn thiện các khâu chuẩn bị từ chuyên môn đến cơ sở vật chất.

Sân vận động Rajamangala ở Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33

SEA Games 33 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 9 tới 20-12 tại Thái Lan với các địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla, bao gồm 50 môn thể thao và 574 nội dung thi đấu. Tiếp đó, Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 13 được tổ chức tại tỉnh Nakhon Ratchasima từ ngày 20 tới 26-1-2026.

Sau 18 năm, Thái Lan mới trở lại với vị trí chủ nhà đăng cai đại hội, do đó ban tổ chức đang tất bật hoàn thiện các khâu chuẩn bị từ chuyên môn đến cơ sở vật chất, sẵn sàng cho một sân chơi sôi động và đầy thử thách vào cuối năm. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, 85% cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 33 đã được hoàn thiện, 100% khách sạn đã ký hợp đồng và hệ thống giao thông công cộng miễn phí sẽ phục vụ toàn bộ đoàn thể thao trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Đáng chú ý, sân vận động quốc gia Rajamangala ở Bangkok đã được nâng cấp để trở thành địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc SEA Games.

Ban tổ chức đã xác nhận Bangkok (và khu vực phụ cận) sẽ tổ chức 30 môn thể thao chính thức cùng với 2 môn biểu diễn. Trong khi Chonburi là địa điểm tổ chức của 19 môn thể thao chính thức và 1 môn biểu diễn, còn Songkhla sẽ đăng cai 10 môn.

Trước thềm đại hội, một trong những điểm nhấn đặc biệt là hành trình rước đuốc sẽ chính thức khởi động từ ngày 16-11, đi qua 4 địa phương: Bangkok, Chonburi, Songkhla và Nakhon Ratchasima. Sự kiện có sự hiện diện của các đại sứ ASEAN nhằm lan tỏa thông điệp hữu nghị và đoàn kết trong khu vực. Với khẩu hiệu “Hòa nhập và Phát triển bền vững” (Inclusivity and Sustainability), Thái Lan bày tỏ quyết tâm tổ chức một kỳ đại hội mang tính biểu tượng và truyền cảm hứng.

Thái Lan đã giới thiệu phiên bản mới của linh vật “The San”, biểu tượng chính thức cho cả SEA Games và ASEAN Para Games 2025. Linh vật được thiết kế hiện đại, dễ nhận diện, thể hiện tinh thần “hòa nhập, thân thiện và phản ánh bản sắc Thái Lan”. Phiên bản dành cho SEA Games mang màu sắc quốc kỳ Thái Lan, trong khi phiên bản của ASEAN Para Games tôn vinh nghị lực và tinh thần vượt khó của các vận động viên khuyết tật.

