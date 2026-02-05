Ter Stegen phải phẫu thuật khiến cơ hội World Cup gặp rủi ro

Marc-Andre ter Stegen phải phẫu thuật gân kheo khiến cơ hội World Cup 2026 bị đặt dấu hỏi.

Girona, CLB mà Ter Stegen thi đấu theo dạng cho mượn từ Barcelona, cho biết hôm thứ Tư rằng ngôi sao 33 tuổi phải được phẫu thuật chấn thương gân kheo ở đùi trái, và thời gian hồi phục chỉ được xác định sau đó. Chấn thương được xác nhận vào đầu tuần này sau trận đấu thứ 2 của anh kể từ khi gia nhập Girona. Ter Stegen đóng vai trò quan trọng giúp Girona giành được trận hòa 1-1 trước Getafe trong trận ra mắt, nhưng đội đã thua Oviedo 1-0 vào thứ Bảy khi anh được xác nhận chấn thương sau đó.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Girona đang cân nhắc việc trả Ter Stegen trở lại Barcelona theo một điều khoản có trong thỏa thuận cho mượn. Động thái này chắc chắn càng khiến tình cảnh của thủ môn này bi đát hơn nữa. Theo xác nhận của HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann thì chấn thương “vô cùng nghiệt ngã” này sẽ khiến Ter Stegen sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất đến tháng 4. Trong trường hợp này, nếu Ter Stegen không còn ở Girona, thì cơ hội ra sân thi đấu ở giai đoạn cuối mùa giải để lấy lại cảm giác sau chấn thương là gần như không có. Tại Barcelona, Ter Stegen đã mất vị trí thủ môn chính thức vào tay Joan Garcia, và là sự lựa chọn sau cả Wojciech Szczesny.

Ter Stegen là thủ môn số 1 của đội tuyển Đức kể từ khi Manuel Neuer kết thúc sự nghiệp quốc tế vào năm 2024, nhưng đã phải hứng chịu một loạt chấn thương thời gian qua. Trong thời gian Ter Stegen bị chấn thương, HLV Nagelsmann đã cho Oliver Baumann bắt chính trong cả 6 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Đức để giành vé dự World Cup. Baumann đã có một mùa giải ấn tượng ở cấp CLB, khi làm đội trưởng Hoffenheim và gây bất ngờ khi họ giành vị trí thứ 3 tại Bundesliga.

Ter Stegen giờ đây chắc chắn bỏ lỡ 2 trận giao hữu quan trọng của đội tuyển Đức vào tháng 3. HLV Nagelsmann chỉ biết đưa ra lời động viên: “Hiện tại, điều quan trọng nhất là cậu ấy hồi phục sức khỏe một cách bình yên, không chịu thêm bất kỳ áp lực nào. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ cậu ấy”.

THANH TUẤN