Ter Stegen đến Girona để cứu vãn cơ hội dự World Cup

Marc-Andre ter Stegen đã chuyển đến Girona theo dạng cho mượn đến hết mùa giải.

Việc chuyển đến Girona có thể giúp Ter Stegen tăng cơ hội trở thành thủ môn chính thức của đội tuyển Đức tại World Cup 2026, sau khi chấn thương khiến anh chỉ ra sân một vài trận trong 15 tháng qua. Thủ thành 33 tuổi chỉ chơi một trận cho Barcelona mùa này, đó là trận gặp Guadalajara ở giải hạng 3 Copa del Rey vào tháng trước, khi HLV Hansi Flick quyết định sử dụng tân binh Joan Garcia làm thủ môn số một ở mùa giải này, trong khi Wojciech Szczesny là sự lựa chọn số 2.

“Sáng nay Marc nói rằng cậu ấy sẽ đến Girona”, HLV Flick xác nhận trong cuộc họp báo trước trận đấu Champions League với Slavia Prague vào thứ Tư. “Tôi nghĩ Marc là một thủ môn tuyệt vời. Chúng tôi đã quyết định đi theo một hướng khác vì tương lai của CLB và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Nhưng tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất vì cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời. Có thể chúng ta sẽ thấy cậu ấy trong đội tuyển quốc gia Đức tại World Cup. Tôi đang rất hy vọng điều này và tôi nghĩ cậu ấy có cơ hội tốt”.

Với World Cup 2026 đang đến gần, thủ môn 33 tuổi này cần được ra sân thường xuyên để chứng tỏ khả năng của mình và giành suất đá chính cho đội tuyển Đức tại giải đấu này. Trong thời gian Ter Stegen bị chấn thương, HLV Julian Nagelsmann đã cho Oliver Baumann bắt chính trong cả 6 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Đức để giành vé dự World Cup. Baumann đã có một mùa giải ấn tượng ở cấp CLB, khi làm đội trưởng Hoffenheim và gây bất ngờ khi họ giành vị trí thứ 3 tại Bundesliga.

Ter Stegen đã khoác áo Barcelona kể từ khi gia nhập từ CLB thời thơ ấu của anh, Borussia Moenchengladbach, vào năm 2014. Anh đã 6 lần vô địch La Liga cùng Barcelona và một lần vô địch Champions League. Tuy nhiên, thủ môn này đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước do chấn thương đầu gối nghiêm trọng, dẫn đến việc Barca phải đưa Szczesny trở lại thi đấu để thay thế anh. Một chấn thương khác đã khiến Ter Stegen phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải hiện tại… Nhưng vào lúc này, Ter Stegen đã tìm lại thể trạng tốt và nhiều khả năng sẽ bắt chính thay cho thủ môn người Argentina, Paulo Gazzaniga trong trận ra mắt với Girona vào cuối tuần này.

THANH TUẤN