Tay vợt Bùi Bích Phương giành ngôi á quân giải quốc tế Malaysia 2025

Người hâm mộ cầu lông Việt Nam được theo dõi tay vợt Bùi Bích Phương thi đấu trận chung kết đơn nữ giải International Series 2025 tại Malaysia ngày 14-9.

Tay vợt Bùi Bích Phương có ngôi á quân đơn nữ giải đấu tại Malaysia. Ảnh: B.PHƯƠNG
Bùi Bích Phương là VĐV duy nhất của Việt Nam vào 1 trận chung kết giải International Series 2025 ở Malaysia. Trước đây, Bích Phương quen thuộc với các nội dung đôi nữ hoặc đôi nam nữ. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô lọt vào chung kết đơn nữ 1 giải quốc tế chính thức thức.

Đối thủ của Bùi Bích Phương là Kim Seong Min (Hàn Quốc). Cô đã khởi đầu với sự giằng co trước đối thủ ngay từ những điểm cầu đầu tiên. Tuy nhiên vào thời điểm quyết định, Bích Phương để đối thủ thắng 21/18. Ván thứ 2, Bích Phương lấy lại sự tự tin và giành chiến thắng 21/15. Ván thứ 3, cô đã có cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch nhưng rốt cuộc không thành công. Bích Phương để thua 14/21. Kết thúc trận chung kết, Bích Phương thua 1-2, nhận ngôi á quân. Tại giải này, gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền đã thi đấu nhưng để thua tại trận đầu tiên vòng sơ loại đơn nữ.

Đội cầu lông Việt Nam có 4 tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi, Trần Quốc Khánh, Lê Minh Sơn, Nguyễn Văn Mai tham dự nội dung đơn nam nhưng đều dừng bước sau vòng 2.

Trong khi đó, cặp tay vợt Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương đã lọt tới tứ kết đôi nam-nữ nhưng thua trước đối thủ Hàn Quốc.

Như vậy, các tay vợt của Việt Nam kết thúc giải International Series 2025 tại Malaysia với 1 ngôi á quân đơn nữ.

MINH CHIẾN

Từ khóa

cầu lông Bùi Bích Phương cầu lông Việt Nam International Series 2025 Nguyễn Thị Thu Huyền

