Tây Ban Nha vs Bỉ 2-1: Ruiz, Merino toả sáng, loại Kevin De Bruyne, Lukaku giành vé gặp Argentina ở bán kết World Cup 2026

⚽ Phút 30, ngôi sao trẻ Lamine Yamal có đường chọc khe kiến tạo, Porro đón vóng và căng ngang cho Olmo dứt điểm, thủ môn Courtois để bóng bật ra và Ruiz băng vào chớp thời cơ đá bồi mở tỷ số cho Tây Ban Nha:

⚽ Phút 41, Bỉ có pha tấn công hiếm hoi. Castagne treo bóng cánh phải và Ketelaere đánh đầu gọn gàng gỡ hòa 1-1 cho Bỉ:

⚽ Phút 88, trong pha tấn công của Tây Ban Nha. Tiền đạo trẻ vừa vào thay người Cubarsi bất ngờ tung cú sút xa khiến thủ môn Lammens giật mình cản phá để bóng vuột ra và lập tức Mikel Merino chớp thời cơ đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha:

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⚽ Bàn thắng:

Tây Ban Nha: Ruiz 30', Merino 88'

Bỉ: Ketelaere 41'

NHI HUỲNH (tổng hợp)