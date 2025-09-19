Tây Ban Nha trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA sau 11 năm

Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha của Lamine Yamal đã vượt qua đương kim vô địch thế giới Argentina của Lionel Messi để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, và là lần đầu tiên dẫn đầu kể từ khi bị truất ngôi vô địch thế giới vào tháng 6-2014.

Hai chiến thắng của Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2026 trong tháng này - trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria - đã giúp nhà vô địch châu Âu vươn lên ngôi đầu từ vị trí thứ 2. Đội vô địch World Cup 2022 Argentina không chỉ mất ngôi đầu, họ thậm chí tụt xuống vị trí thứ 3 vì thất bại ở lượt trận cuối vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Thay thế họ ở vị trí thứ 2 là tuyển Pháp, đội tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Anh vẫn giữ nguyên vị trí số 4 thế giới, trong khi Bồ Đào Nha tăng một bậc lên vị trí số 5 và đổi chỗ cho Brazil - đội tụt hạng vì thất bại ở lượt trận cuối vòng loại World Cup tại Bolivia.

Morocco, đội tuyển vào bán kết World Cup 2022, chiếm giữ ở vị trí số 11 trên bảng xếp hạng FIFA và là đội bóng mạnh nhất châu Phi. Tuyển Nhật Bản dẫn đầu châu Á và xếp ở vị trí số 19 thế giới. Tuyển Mexico và Mỹ - đồng chủ nhà World Cup 2026 - dù tụt 1 bậc nhưng vẫn chia nhau 2 vị trí dẫn đầu khu vực CONCACAF, lần lượt đứng thứ 14 và 16...

Bảng xếp hạng FIFA sẽ tiếp tục được cập nhật vào tháng 10 và đặc biệt là vào tháng 11, thời điểm vị trí mà các đội có được trở nên quan trọng hơn. Bảng xếp hạng tháng 11 sẽ quyết định việc xếp hạt giống cho lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026, sự kiện được tổ chức vào ngày 5-12 tại Washington (Mỹ), cùng lễ bốc thăm vòng play-off châu Âu và vòng play-off Liên lục địa. Các trận play-off sẽ được lên lịch diễn ra vào tháng 3…

Đội tuyển Thái Lan tiếp tục giữ ngôi số 1 Đông Nam Á, và đứng thứ 101 thế giới (tăng 1 bậc). Đội tuyển Việt Nam xếp ngay sau và tụt một bậc xuống vị trí 114 thế giới, dù không thi đấu trận quốc tế nào trong dịp FIFA Days vừa qua. Các vị trí tiếp theo lần lượt Indonesia (119, giảm 1 bậc), Malaysia (123, tăng 2 bậc), Philippines (143, tăng 2 bậc)…

LINH SƠN