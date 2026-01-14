Tân HLV của Real Madrid không cố gắng trở thành “phiên bản Mourinho”

Arbeloa Arbeloa, người từng là HLV đội B của Real Madrid, đã được công bố là HLV trưởng mới của Real Madrid để thay thế Xabi Alonso vừa rời đi sau 8 tháng đầy biến động. Cựu hậu vệ này trong lần đầu tiên lên tiếng công khai ở cương vị mới đã nói rằng anh có rất nhiều điểm tương đồng với ông thầy cũ Jose Mourinho nhưng muốn tạo dấu ấn riêng.

Arbeloa từng chơi cho Mourinho tại Real Madrid vào đầu những năm 2010 và thừa nhận anh đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhà cầm quân nổi tiếng người Bồ Đào Nha. “Tôi biết câu hỏi này sẽ được đặt ra”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo đầu tiên của mình với tư cách là HLV một của Real Madrid. “Được ông ấy huấn luyện là một vinh dự lớn. Ông ấy có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, nhưng tôi sẽ mãi là Alvaro Arbeloa. Tôi chưa bao giờ sợ thất bại, nhưng nếu tôi cố gắng trở thành Mourinho, tôi sẽ thất bại thảm hại”.

Nhà cầm quân 42 tuổi cho biết anh chưa nói chuyện với Mourinho kể từ khi được bổ nhiệm. Trước đây, Arbeloa từng nói rằng anh cố gắng giống Mourinho nhất có thể, luôn thẳng thắn và không ngại thể hiện cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh mong muốn lúc này là tập trung vào các cầu thủ: “Tôi muốn họ thể hiện bản thân, tận hưởng trận đấu và hạnh phúc. Khoác lên mình chiếc áo này là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong đời, và đó là một vinh dự to lớn đối với tất cả mọi người. Chúng ta cần tham vọng và khát khao giành mọi danh hiệu bởi vì đó là điều mà CLB này đòi hỏi”.

Trong cái ngày mà Arbeloa gọi là “một ngày đặc biệt”, anh cũng nói về tình bạn với Alonso - người đồng đội cũ ở Real Madrid, Liverpool và đội tuyển Tây Ban Nha. Arbeloa cho biết anh đã nói chuyện với Alonso vào thứ Hai sau khi quyết định được công khai: “Chúng tôi có một tình bạn vượt trên tất cả mọi thứ. Tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất và anh ấy cũng chúc tôi điều tương tự. Anh ấy là một HLV tuyệt vời và tôi chắc chắn anh ấy sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước”.

Arbeloa chuẩn bị cho Real Madrid trước trận ra mắt tại Albacete ở vòng 16 Copa del Rey.

Nhưng đồng thời Arbeloa cho biết anh may mắn khi có Vinicius Junior trong đội hình. Alonso và Vinicius từng có xích mâu thuẫn công khai, với việc tiền đạo người Brazil thường xuyên phàn nàn sau khi bị HLV cũ thay người. “Tôi may mắn khi có Vinicius, một trong những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu tốt nhất thế giới, người được mọi cổ động viên Real Madrid yêu mến”, Arbeloa chia sẻ thêm. “Tôi muốn thấy Vinicius mỉm cười, tận hưởng cuộc sống, nhảy múa”.

Arbeloa cũng cho biết không lo lắng về việc phải quản lý cái tôi trong một đội hình, bao gồm Kylian Mbappe và Jude Bellingham: “Đó không phải là điều khiến tôi lo lắng. Họ không chỉ là những cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời, mà còn là những người tốt và luôn muốn làm mọi việc đúng đắn. Không ai muốn Real Madrid chiến thắng hơn các cầu thủ”.

Arbeloa đã gắn bó với Real Madrid 20 năm, và cho biết sẽ tiếp tục công việc chừng nào Real Madrid còn muốn anh ở lại. Arbeloa tiếp quản Real Madrid khi đội bóng đang kém 4 điểm so với ngôi đầu của Barcelona ở nửa chặng đường La Liga. CLB cũng đang đứng thứ 7 ở vòng bảng Champions League. Trận đấu tiếp theo của Real Madrid là vào thứ Tư trên sân của Albacete ở vòng 16 Copa del Rey.

THANH TUẤN