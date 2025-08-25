Tân binh tỏa sáng giúp Juventus khai màn thuận lợi

Jonathan David ghi bàn trong trận ra mắt Serie A giúp Juventus thắng 2-0 trước Parma.

David gia nhập Juventus vào tháng 7 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng 5 năm của anh tại Lille hết hạn. Khi Juve gặp khó khăn trong hiệp một, tân binh người Canada đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 59 khi anh vượt lên trước cầu thủ theo kèm để ghi bàn từ đường chuyền của Kenan Yildiz. “Đây là tất cả những gì tôi mong đợi”, David, người đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt khi nhường chỗ cho Dusan Vlahovic ở phút 80, chia sẻ. “Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải và người hâm mộ đã mang đến một bầu không khí tuyệt vời, và bạn có thể cảm nhận được họ đang thúc đẩy chúng tôi tiến lên. Tôi rất vui khi ghi bàn trong trận đấu đầu tiên, nhưng điều quan trọng nhất là ba điểm”.

Mùa giải trước, cầu thủ 25 tuổi này đã ghi 25 bàn thắng và có 12 pha kiến ​​tạo trong 49 trận đấu trên mọi đấu trường cho Lille. David cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển Canada, với 36 bàn thắng sau 67 lần ra sân. “Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng hết sức có thể”, David chia sẻ thêm. “Dù là ghi bàn, kiến ​​tạo, chạy biên hay phòng ngự, tôi đều sẽ làm tất cả”.

Tưởng chừng đã có bước ngoặt xấu xảy ra với chủ nhà khi Andrea Cambiaso nhận thẻ đỏ không đáng có ở phút 83. Anh đã cùng Mathias Lovik tranh bóng bổng và sau đó phản ứng bằng cách đẩy cầu thủ Parma, và dường như dùng tay đấm vào mặt đối thủ. Tuy nhiên, ở tình huống ngay sau đó, nỗi lo được xua tan khi Yildiz kiến ​​tạo bàn thắng thứ hai cho Juve, và người ghi bàn lần này là cầu thủ vào sân thay người Vlahovic.

Cú sốc lớn nhất của vòng đấu khai màn chứng kiến Como khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Lazio. Đội bóng của Cesc Fabregas đã phá vỡ thế bế tắc chỉ sau chưa đầy hai phút của hiệp hai khi Nico Paz chọc khe ấn tượng cho Tasos Douvikas băng lên và dứt điểm hạ gục Ivan Provedel. Phút 73, Nico Paz tự mình ghi bàn với cú đá phạt vào góc cao bên trái.

Lazio tưởng đã gỡ hòa 10 phút trước đó, nhưng pha lập công của Taty Castellanos đã bị trọng tài video từ chối vì lỗi việt vị. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Italy, trọng tài Gianluca Manganiello đã công bố quyết định trực tiếp trên sân vận động. Việc giải thích các quyết định của VAR theo thời gian thực đã được áp dụng từ mùa giải này tại Serie A.

Ở các diễn biến đáng chú ý khác. Trận đấu đầu tiên của Pisa trở lại Serie A kể từ năm 1991 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trước Atalanta. Pisa, đội đứng thứ hai tại Serie B mùa trước, đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 26 tại Bergamo, khi hậu vệ Isak Hien của Atalanta đã đưa bóng vào lưới nhà. Atalanta đang chơi trận đấu đầu tiên của kỷ nguyên hậu Gian Piero Gasperini sau khi vị HLV này rời đi để đến Roma sau chín năm dẫn dắt, và được thay thế bởi Ivan Juric.

Những chỉ đạo trong giờ nghỉ giải lao của Juric đã được đền đáp khi Atalanta đã lột xác. Gianluca Scamacca gỡ hòa năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhận đường chuyền của Mario Pasalic và vượt qua hậu vệ đối phương trước khi sút vào góc xa khung thành. Đó là bàn thắng đầu tiên của Scamacca sau hơn 450 ngày, và anh suýt chút nữa đã nhân đôi số bàn thắng của mình ở phút 58, nhưng bóng lại bật xà ngang.

Ngoài ra, Sebastiano Luperto đã ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, mang về trận hòa 1-1 cho Cagliari trên sân nhà trước Fiorentina.

PHI SƠN