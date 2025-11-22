AC Milan chào đón Rabiot trở lại trước trận derby với Inter

AC Milan đang nhận được sự hỗ trợ trước trận derby quan trọng với Inter Milan vào Chủ nhật, khi Adrien Rabiot trở lại sau chấn thương. Sự góp mặt của cựu binh này có thể là chìa khóa cho cuộc đua vô địch đang ngày càng trở nên quyết liệt, khi khoảng cách giữa 5 đội dẫn đầu Serie A chỉ là 3 điểm.

Adrien Rabiot trở lại sau chấn thương có thể là chìa khóa cho cuộc đua vô địch của Milan. Ảnh: Football Italia

Rabiot không thi đấu cho Milan kể từ trận hòa không bàn thắng với Juventus vào ngày 5-10, do tiền vệ người Pháp bị chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ quốc tế vài ngày sau đó. Tuy nhiên, Rabiot đã có thêm các buổi tập để đẩy nhanh quá trình hồi phục và đã trở lại tập luyện đầy đủ vào thứ Ba. “Về mặt thể chất lẫn tinh thần, tôi đã sẵn sàng”, Rabiot chia sẻ với DAZN. “Tôi luôn nghĩ mình có thể giúp ích. Trong suy nghĩ của tôi, nếu tôi có mặt, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn vì tôi là người luôn cống hiến hết mình”.

Milan đã thắng 4 trong 5 trận Rabiot thi đấu mùa này, tại Cúp quốc gia và Serie A, và hòa trong trận đấu còn lại. Không có anh, Rossoneri chỉ giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa, đồng thời gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu khi hàng tiền vệ trở nên mất cân bằng. Trong khi đó, tuyển thủ người Mỹ Christian Pulisic đã trở lại sau chấn thương trong trận đấu gần nhất của Milan, vào sân ở phút 70 và suýt chút nữa đã ghi bàn thắng quyết định trong trận hòa 2-2 trước Parma - đây là lần ra sân đầu tiên sau gần một tháng của Pulisic, người là cầu thủ xuất sắc nhất của Milan cho đến khi anh gặp chấn thương.

Inter đang cùng AS Roma dẫn đầu bảng với 24 điểm. Milan và Napoli kém 2 điểm, trong khi Bologna đứng thứ 5 có 21 điểm. Nhưng khó khăn cho Inter, đội là chủ nhà ở trận derby này, sẽ thiếu vắng hậu vệ Denzel Dumfries sau khi trở về từ nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Hà Lan vì chấn thương mắt cá chân. Bù lại họ đang có Pio Esposito, 20 tuổi, đang có một mùa giải đột phá và được đánh giá là trung phong xuất sắc tiếp theo của Italy. Anh chỉ có 5 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Italy và ghi bàn ở 3 trong trong số đó.

AS Roma hy vọng sẽ tận dụng bất kỳ sai lầm nào của Inter Milan để vươn lên dẫn đầu Serie A. Ảnh: Football Italia

Những cặp đấu đáng chú ý. Roma hy vọng sẽ tận dụng bất kỳ sai lầm nào của Inter để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A. Đội bóng thủ đô chỉ xếp sau Inter về hiệu số, và sẽ làm khách trên sân của Cremonese vào Chủ nhật - ngay trước khi trận derby bắt đầu. Tiền vệ tấn công Paulo Dybala của Roma, người thường xuyên dính chấn thương, vẫn phải ngồi ngoài sau khi bị căng cơ gân kheo trong trận đấu với Milan hồi đầu tháng.

Trong khi nhà vô địch Napoli tiếp đón Atalanta - đội bóng có tân HLV Raffaele Palladino ra mắt sau khi thay thế Ivan Juric bị sa thải trong kỳ nghỉ quốc tế. Những vấn đề của Napoli ngày càng gia tăng khi Frank Anguissa là cầu thủ mới nhất dính chấn thương đùi dài hạn, cùng với Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Trận đấu này diễn ra vào thứ Bảy, vài giờ sau trận đấu của Bologna với Udinese.

Juventus, đội chỉ kém 2 điểm so với tốp 4, sẽ làm khách đến sân đội cuối bảng Fiorentina. Sau 11 vòng đấu, Fiorentina là một trong 2 đội vẫn chưa có chiến thắng nào trong mùa giải này, cùng với Hellas Verona, đội đang ở vị trí áp chót. Verona sẽ tiếp đón Parma, đội chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm.

Genoa, đang đứng thứ 18, cũng phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng quan trọng khi đến làm khách trên sân của Cagliari, đội chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

PHI SƠN