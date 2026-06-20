Tấm thẻ đỏ lịch sử World Cup trong chiến thắng của Paraguay

Paraguay thắng trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2026 khi vượt qua Thổ Nhĩ Kì sát nút 1-0. Tuy nhiên, trận đấu còn được nhớ đến bởi tấm thẻ đỏ mang tính lịch sử mà tiền vệ Miguel Almiron của đại diện Nam Mỹ phải nhận.

Tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay nhận tấm thẻ đỏ lịch sử tại World Cup 2026. ẢNH: VTV

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu diễn ra vào sáng 20-6 (giờ Việt Nam) xuất hiện ở những phút bù giờ hiệp 1. Trong lúc trọng tài Ivan Barton (người El Salvador) đang xử lý tình huống tranh cãi ở khu vực giữa sân, Miguel Almiron đã dùng tay che miệng khi lời qua tiếng lại với hậu vệ Mert Muldur bên phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Công nghệ VAR lập tức vào cuộc và đề nghị trọng tài xem lại tình huống. Sau khi tham khảo băng hình, vị vua áo đen rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Almiron, khiến ngôi sao của Paraguay phải rời sân trong sự ngỡ ngàng.

Đây là trường hợp đầu tiên tại World Cup 2026 liên quan đến quy định mới của FIFA về hành vi che miệng khi giao tiếp trên sân. Theo quy định này, cầu thủ không được phép dùng tay hoặc bất kỳ vật dụng nào để che miệng nhằm ngăn cản việc đọc khẩu hình trong quá trình trao đổi hoặc tranh cãi. Hành vi vi phạm có thể bị xử phạt bằng thẻ đỏ trực tiếp, như trường hợp của Almiron.

May mắn cho Paraguay là trước khi Almiron nhận thẻ đỏ, đội bóng này đã có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Ngay ở giây thứ 65, Mathias Galarza tung cú sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm, khiến thủ thành Ugurcan Cakir hoàn toàn bất lực. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Niềm vui của các cầu thủ Paraguay

Bàn thua sớm buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của HLV Vincenzo Montella kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Như tình huống phút 33, Muldur đánh đầu đưa bóng dội xà ngang rồi tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên.

Sang hiệp 2, Arda Guler, Kenan Yildiz, Deniz Gul và Can Uzun đều có cơ hội lập công nhưng không thể đánh bại hàng phòng ngự Paraguay cùng thủ môn Orlando Gill thi đấu xuất sắc. Dù phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp 2, Paraguay vẫn bảo toàn được lợi thế. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bế tắc trước khung thành đối phương và chấp nhận thất bại 0-1 khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Kết quả này khiến Thổ Nhĩ Kỳ chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau 2 lượt trận, họ toàn thua trước Australia và Paraguay. Trong khi đó, Mỹ giành trọn 6 điểm, còn Paraguay và Australia đều đang xếp trên đội bóng của HLV Montella. Ngay cả khi đánh bại Mỹ ở lượt trận cuối, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp với tư cách 1 trong tám đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, bởi họ đã thua đối đầu trước cả Australia lẫn Paraguay.

HỮU THÀNH