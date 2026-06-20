WORLD CUP 2026

Mỹ vs Paraguay 4-1: Bobadilla sớm phản lưới nhà, Balogun tỏa sáng cú đúp, Reyna góp công, thầy trò HLV Pochettino sớm giành vé đi tiếp

⚽ Phút 11, Balogun đột phá phía cánh trái và chuyền vào. Hậu vệ Burgess nỗ lực phá bóng nhưng bất ngờ thành pha phản lưới nhà đáng tiếc. Mỹ bất ngờ mở tỷ số 1-0, tạm dẫn trước Paraguay:

⚽Phút 43, Dest tung cú sút xa, hậu vệ Paraguay cản phá nhưng bóng bật đến Freeman và cầu thủ này chớp thời cơ. hầy trò HLV Pochettino nâng tỷ số 2-0:

Phút 62, Irankunda nhả bóng ngược lại, Volpato lao lên tung cú sút rất căng nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc:

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Bàn thắng:

Mỹ: Bobadilla 7' (phản lưới nhà), Balogun 31', 45+5', Reyna 90+8'

Paraguay: Mauricio 73'

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HẢI LINH (tổng hợp)

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