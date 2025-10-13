Tại sao có nhiều bàn thắng quyết định phút 90 ở Premier League

Nếu Opta thu thập dữ liệu về số lượng cổ động viên bóng đá rời khỏi sân vận động Premier League trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, rất có thể chúng ta sẽ sớm thấy con số đó giảm sút. Lý do là vì mùa giải 2025-26 đang mang đến nhiều bàn thắng muộn và những bàn thắng quyết định hơn bất kỳ mùa giải nào khác trong lịch sử giải đấu.

Trong vài năm gần đây, với việc thời gian bù giờ ở cuối trận được kéo dài hơn, đã có nhiều bàn thắng muộn hơn. Bảy trong số 10 bàn thắng muộn nhất được ghi nhận trong Premier League (từ mùa 2006-07) đã xảy ra kể từ đầu mùa 2023-24, khi các chỉ thị mới được áp dụng để tăng thời gian bù giờ nhằm chống lại hành vi câu giờ.

Việc biết rằng khi đồng hồ vượt qua mốc 90:00, vẫn có thể còn 12 hoặc 13 phút thi đấu nữa, mang lại hy vọng cho mọi cổ động viên rằng đội bóng của họ vẫn có thể lội ngược dòng. Việc rời sân sớm giờ đây mang rủi ro bỏ lỡ bàn thắng muộn cao hơn trước, và mùa giải này đã chứng kiến nhiều hành động kịch tính hơn thường lệ ở những phút cuối cùng của các trận đấu Premier League.

Tuy nhiên, mặc dù các trận đấu ngày nay kéo dài hơn, nhưng điều đó thôi chưa đủ để giải thích những gì đang xảy ra ở mùa giải này. Mùa giải 2025-26 đang sản sinh ra nhiều bàn thắng ở phút 90 hoặc muộn hơn bất kỳ mùa giải nào trong lịch sử Premier League, và còn hơn thế nữa: tỷ lệ các trận đấu được quyết định bởi bàn thắng phút 90 đang cao hơn bao giờ hết.

Việc các trận đấu kéo dài hơn dẫn đến nhiều hành động muộn hơn là logic, nhưng dù vậy, mùa giải này vẫn cực kỳ đặc biệt. Các trận đấu đang kéo dài trung bình hơn 100 phút chỉ lần thứ hai trong lịch sử Premier League, nhưng chúng vẫn ngắn hơn hơn một phút so với hai mùa trước, ở mùa 2023-24 – mùa giải đầu tiên sau khi thay đổi quy tắc về câu giờ.

Và thế nhưng, chúng ta đã chứng kiến nhiều bàn thắng muộn hơn bao giờ hết ở mùa này. Một bàn thắng được ghi ở "phút cuối" (phút 90 hoặc muộn hơn) cứ mỗi 2,9 trận đấu, thường xuyên hơn bất kỳ mùa giải Premier League nào khác, chỉ nhỉnh hơn mùa 2023-24 (cứ mỗi 3,4 trận).

Chúng ta mới chỉ trải qua bảy vòng đấu, nên rất có thể xu hướng này sẽ không kéo dài, nhưng con số đã tăng vọt đến mức vẫn đáng để tìm hiểu sâu hơn.

Sự khác biệt ở mùa này là bàn thắng được ghi với tỷ lệ thấp nhất (2,6 bàn mỗi trận) trong hơn một thập kỷ. Có nghĩa là việc trận đấu kéo dài hơn không nhất thiết dẫn đến sự gia tăng bàn thắng bù giờ, thế nhưng chúng lại phổ biến hơn bao giờ hết. Từ đó suy ra, mùa giải này có tỷ lệ cao nhất về tất cả bàn thắng được ghi ở phút 90 hoặc muộn hơn (13,2%) – ít nhất cao hơn 4,2% so với bất kỳ mùa giải nào khác (với mùa 2023-24 xếp thứ hai).

Tỷ lệ phần trăm bàn thắng Premier League được ghi ở phút 90

Thật khó để giải thích một cách chắc chắn tại sao lại như vậy. Tại sao chúng ta lại thấy ít bàn thắng tổng thể hơn nhưng nhiều bàn thắng phút 90 hơn? Có thể chỉ là một hiện tượng lạ lùng ở giai đoạn đầu mùa giải. Có thể các đội bóng đang khỏe mạnh hơn bao giờ hết và, với đội hình sâu hơn, họ đang tận dụng tốt hơn việc được thay thế năm cầu thủ. Có lẽ cường độ bóng đá ở mùa này khiến các hậu vệ, những người ít có khả năng được thay thế hơn, mệt mỏi ở cuối trận hơn trước.

Chúng ta cũng chứng kiến sự tập trung rộng rãi và tăng cường vào các tình huống cố định trên khắp Premier League mùa này và có lẽ các hàng thủ mệt mỏi đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các pha bóng cố định được lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn ở cuối trận. Mùa này quả thực đã chứng kiến sự gia tăng bàn thắng từ tình huống cố định phút 90, từ một bàn cứ mỗi 15 trận ở mùa 2024-25 lên một bàn cứ mỗi 10 trận ở 2025-26.

Một giải thích khác là tỷ lệ bàn thắng thấp hơn đã khiến các trận đấu ở mùa này chặt chẽ hơn so với những năm gần đây. Có nhiều thứ đang bị đe dọa hơn trong thời gian bù giờ hiệp hai so với các mùa giải gần đây khác, vì vậy các đội bóng được khuyến khích dâng cao để tìm kiếm chiến thắng ở những phút cuối.

Điều đó có thể là một phần lý do khiến, bên cạnh nhiều bàn thắng cuối trận hơn, chúng ta còn chứng kiến sự gia tăng khổng lồ về số lượng bàn thắng quyết định phút 90. Trong số 24 bàn thắng phút cuối được ghi ở Premier League mùa này, có 10 bàn đã biến trận hòa thành chiến thắng. Theo tỷ lệ, đó là 41,7%, cao nhất trong lịch sử Premier League.

Điều đáng kinh ngạc nhất là 14,3% tất cả các trận đấu mùa này đã được quyết định bởi bàn thắng phút 90, cao hơn gấp đôi so với bất kỳ mùa giải nào khác trong kỷ nguyên Premier League. Mức cao nhất trước đây trong bất kỳ mùa giải đầy đủ nào là 7,1% ở mùa 2023-24, mùa giải mà, như đã lưu ý, thời gian bù giờ dài nhất.

Tỷ lệ phần trăm các trận đấu Premier League được quyết định bởi bàn thắng phút 90

Qua các năm, các trận đấu Premier League đã dần dần sản sinh ra nhiều bàn thắng hơn. Từ đó, khoảng cách bàn thắng trung bình giữa các đội trong trận đấu đã tăng lên. Điều đó đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mùa 2023-24 với 1,58. Không tính các trận hòa, khoảng cách chiến thắng trung bình là 2,02 ở mùa đó, cũng là mức cao nhất mà Premier League từng chứng kiến.

Tuy nhiên, giờ đây nó đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ, với các đội bị cách biệt trung bình 1,34 bàn ở mùa 2025-26. Có vẻ như, ít nhất là đến nay, không có "đội lót đường" ở cuối bảng xếp hạng mùa này, và những chiến thắng lớn hiếm hơn. Lần cuối cùng mức trung bình thấp như hiện nay là mùa 2015-16, khi không có đội dẫn đầu vượt trội và các đội mạnh nhất Premier League cân bằng đến mức một đội ngựa ô với tỷ lệ 5000-1 như Leicester City đã vô địch.

Khoảng cách bàn thắng trung bình trong các trận đấu Premier League

Tất cả điều đó có nghĩa là khi trọng tài thứ tư chuẩn bị bảng thông báo thời gian bù giờ, các trận đấu Premier League đang ở thế cân bằng hơn. Kết quả là, có nhiều thứ đang bị đe dọa hơn ở cuối trận mùa này, và cũng có đủ thời gian bù giờ hiệp hai để tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Trong thế giới Premier League hiện đại, nơi việc xếp hạng cao hơn vài bậc trên bảng xếp hạng đáng giá hàng triệu bảng tiền thưởng, mọi kết quả đều quan trọng. Không nơi nào điều đó rõ ràng hơn là ở đỉnh bảng, nơi mọi điểm số bị mất đều được phân tích kỹ lưỡng và mổ xẻ đến chết. Đó một phần vì ngày nay có quá nhiều tin tức bóng đá, nhưng cũng là kết quả của việc các đội mạnh nhất giành được nhiều điểm hơn trước. Bảy trong tám tổng điểm cao nhất trong các mùa 38 trận trong lịch sử Premier League đã xảy ra trong thập kỷ qua. Chiến thắng quan trọng hơn bao giờ hết. Bàn thắng phút 90 cũng quý giá hơn bao giờ hết. Và chúng có thể định hình cuộc đua vô địch mùa này.

Liverpool đã trải qua cả hai mặt của bàn thắng phút 90 ở hai dịp mùa này, sau khi ghi bàn bù giờ trong các chiến thắng trước Newcastle (3-2) và Burnley (1-0), trước khi thủng lưới ở phút cuối trong các thất bại 2-1 trước Crystal Palace và Chelsea.

Arsenal thắng 2-1 tại Newcastle nhờ pha lập công ở phút 96 của Gabriel Magalhães, và cũng cứu vãn một trận hòa trước Manchester City nhờ bàn gỡ hòa ở phút cuối của Gabriel Martinelli. City chưa ghi bàn thắng phút 90 nào mùa này, nhưng nếu họ thêm vài bàn như vậy, có thể đủ để kéo họ vào cuộc đua vô địch. Không có hai bàn thắng muộn của Liverpool, họ sẽ không ở vị trí gần đỉnh bảng như hiện nay.

Vẫn còn sớm, và xu hướng này có thể không kéo dài suốt mùa, nhưng cho đến khi nó dừng lại, các cổ động viên trên sân được khuyên nên ở lại đến tận cùng hoặc mạo hiểm bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

HỒ VIỆT