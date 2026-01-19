Sociedad chặn đứng chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Barcelona

Có quá nhiều để nói về cú ngã của Barcelona vào Chủ nhật, khi họ để thua 1-2 trước chủ nhà Real Sociedad tại La Liga - kết quả chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và bị Real Madrid thu hẹp cách biệt chỉ còn 1 điểm ở La Liga.

Barcelona đã bị từ chối 3 bàn thắng - cũng như một quả phạt đền bị đảo ngược sau khi xem lại video - chỉ trong hiệp một. Họ cũng có 5 lần đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang, bao gồm cả cú đánh đầu cận thành của Jules Kounde ở phút 84, trong khi thủ môn chủ nhà Alex Remiro của Sociedad đã thực hiện một loạt pha cứu thua ấn tượng. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Sociedad, giúp họ vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. “Ba điểm tuyệt vời”, Remiro nói.

Mikel Oyarzabal đưa đội chủ nhà dẫn trước với một cú vô lê sát cột dọc ở phút 32. Barcelona gỡ hòa với một cú đánh đầu của Marcus Rashford ở phút 70 nhưng một phút sau, Goncalo Guedes lại đưa Sociedad vượt lên dẫn trước với một cú sút từ trong vòng cấm. Thất bại này khiến CLB xứ Catalan chỉ còn hơn 1 điểm so với Real Madrid, đội thắng Levante 2-0 trên sân nhà hôm thứ Bảy. “Thất vọng, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Kết quả không phản ánh đúng lối chơi của chúng tôi”, HLV Hansi Flick của Barcelona nói. “Đôi khi là như vậy. Cuối cùng, có những ngày bạn đầu tư rất nhiều năng lượng và cuối cùng bạn lại không may mắn. Tôi đánh giá cao những gì tôi đã thấy”.

Ở các diễn biến khác. Alexander Sorloth ghi bàn thắng sớm trong hiệp 2, giúp Atletico Madrid giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Alaves đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Sorloth ghi bàn ở phút 48 với một cú đánh đầu mạnh mẽ từ gần chấm phạt đền sau đường chuyền từ cánh phải của Pablo Barrios. Bóng chạm cột dọc ở góc xa trước khi đi vào lưới. Đây là lần thứ 10 Sorloth đá chính trong 19 trận đấu ở La Liga mùa giải này. Tiền đạo người Na Uy đã có 6 bàn thắng, 3 trong số đó là bằng đầu.

Alaves, đội không thắng trong 5 trận liên tiếp ở La Liga, đã suýt gỡ hòa vài lần vào cuối trận đấu tại sân vận động Metropolitano ở thủ đô Tây Ban Nha. Alaves đã thua 7 trong 9 trận đấu gần nhất tại La Liga, chiến thắng duy nhất là 1-0 trước Sociedad vào tháng 12.

Trước đó vào Chủ nhật, Valencia đã thoát khỏi khu vực xuống hạng bằng chiến thắng 1-0 trên sân Getafe với bàn thắng ở phút 84 của Jose Gaya. Kết quả này đã chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng của Valencia tại La Liga. Getafe hiện cũng không thắng trong 6 trận liên tiếp tại La Liga, với 5 trận thua.

Celta Vigo đã đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Đội khách chỉ còn 10 người từ phút 66 sau khi Nobel Mendy bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Celta, giúp họ đứng thứ 7. Rayo đứng thứ 13.

THANH TUẤN