SLNA chia tay ngoại binh xuất sắc nhất trong 10 năm qua

Tiền đạo Michel Olaha sẽ nói lời chia tay SLNA sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, để tìm môi trường thi đấu tốt hơn cũng như nuôi tiếp hy vọng hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam.

Hợp đồng giữa SLNA và Olaha đáo hạn sau khi V-League 2025-2026 khép lại, nhưng phía chân sút người Nigeria quyết định không tái ký như những lần trước. Điều này mang đến sự hụt hẫng không chỉ với các thành viên trong CLB mà còn với người hâm mộ xứ Nghệ, bởi Olaha từ lâu đã được xem là biểu tượng của đội chủ sân Vinh, dù anh mang quốc tịch nước ngoài.

Quãng thời gian Olaha thi đấu cho SLNA được chia làm hai giai đoạn. Đầu tiên, từ mùa giải 2017 đến 2019. Đây là giai đoạn cực thịnh gần nhất của đội bóng xứ Nghệ, khi họ đoạt danh hiệu Cúp Quốc gia 2017. Chân sút sinh năm 1996 thi đấu gần như trọn vẹn từng mùa giải, góp công lớn vào thành tích chung của toàn đội.

Khép lại mùa giải 2019, Olaha chia tay SLNA lần đầu tiên để tìm thử thách tại Israel. Nhưng trụ được 3 năm, anh quyết định tái xuất SLNA. Thời điểm này, đại diện V-League có nhà tài trợ mạnh về kinh tế nên đã thuyết phục thành công Olaha trở về. Tuy nhiên, thành tích của SLNA lại không được như kỳ vọng, rồi sau đó khó khăn về kinh tế tiếp tục bủa vây lấy CLB. Trong bối cảnh CLB chủ quản liên tục bị “chảy máu chất xám”, Olaha trở thành điểm tựa không chỉ về chuyên môn mà còn cả tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Với đẳng cấp của mình, tiền đạo người Nigeria luôn nhận về những lời chào đón hậu hĩnh, nhưng anh vẫn quyết định ở lại để cùng đội bóng xứ Nghệ đua trụ hạng. Thậm chí, không còn là Olaha thường túc trực sẵn trong vòng cấm như trước, anh chủ động lùi sâu về sân nhà để hỗ trợ phòng ngự, lấy bóng và kiến thiết các đợt tấn công.

Dù cho những cựu binh như Hồ Khắc Ngọc hay Hoàng Văn Khánh có trong đội hình, các thành viên SLNA vẫn quyết định trao tấm băng thủ quân cho Olaha tại mùa giải 2025-2026. Dưới sự dẫn dắt của ngoại binh này, các học trò trẻ của HLV Văn Sỹ Sơn đã gần như trụ hạng V-League thành công.

Những giá trị đóng góp của Olaha trong gần 10 năm cống hiến cho SLNA luôn được ghi nhận xứng đáng. Nhưng rồi, chân sút năm nay ở tuổi 30 quyết định tìm bến đỗ phù hợp hơn để chinh phục danh hiệu cũng như nuôi tiếp hy vọng hoàn tất thủ tục nhập tịch, bởi anh đã đủ thời gian thi đấu tại V-League.

HỮU THÀNH