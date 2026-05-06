Thủ môn Đặng Văn Lâm bị treo giò ở vòng 22

Ở vào giai đoạn tăng tốc cuối mùa bóng, Ninh Bình sẽ hụt lực lượng ở cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà khi thủ môn số 1 Đặng Văn Lâm có tên ở danh sách bị treo giò ở vòng 22 LPBank V-League do thẻ phạt.

Cùng với Văn Lâm còn có tiền vệ Quang Nho, cả hai đã thi đấu rất nhiệt trong cuộc so tài với TC Viettel ở vòng đấu trước và cùng bị lãnh thẻ vàng thứ 3. Ninh Bình hiện rơi khỏi top 3 và không còn quyền tự quyết trong 5 vòng còn lại để tranh vào top đầu. Họ vừa phải thắng và cũng chờ kết quả có lợi, nhất là Hà Nội FC sẩy chân.

HA.GL cũng vắng 2 trụ cột là Quang Kiệt và Minh Tâm vì thẻ phạt ở cuộc tiếp đón PVF. Đây là trận đấu quan trọng cho đội khách trong cuộc đua trụ hạng ở mùa này. Trong khi TC Viettel vắng Hoàng Minh và Viết Tú trong cuộc so tài cùng Hà Tĩnh trên sân nhà, trận đấu mà Hà Tĩnh sẽ ra mắt tân HLV trưởng Như Thuật.

Những cầu thủ còn lại bị treo giò gồm Đức Anh (Đà Nẵng), Minh Đoàn (Thanh Hóa), Tiến Long (Hà Nội) và Văn Bình (SLNA). Bên cạnh đó, HLV Popov sẽ có trận cuối ngồi khán đài do bị kỷ luật cấm chỉ đạo. Cũng bị ngồi trên khán đài ở vòng này là ông Đỗ Văn Phúc, phiên dịch của CLB Thanh Hóa.

