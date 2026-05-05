Quả bóng bạc Việt Nam 2025 Nguyễn Đình Bắc đang đạt hiệu suất ghi bàn cao

Năm trận V-League gần nhất, Nguyễn Đình Bắc đã ghi tới 8 bàn. Thông số này đưa tiền đạo xứ Nghệ trở thành nội binh có hiệu suất ghi bàn tốt nhất lịch sử giải đấu nếu tính trong một giai đoạn ngắn. Quan trọng hơn, những pha lập công liên tiếp của Đình Bắc đến đúng vào chặng nước rút của mùa giải, góp công lớn giúp CAHN bỏ xa các đối thủ phía sau trong cuộc đua vô địch.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang đạt phong độ cao ở chặng cuối V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Sự bùng nổ của Đình Bắc cũng khiến người ta quên đi quãng thời gian anh từng trải qua 500 ngày không ghi nổi một bàn thắng nào tại V-League, từ ngày 20-11-2024 đến 4-4-2026. Trong khoảng thời gian “tịt ngòi” ở đấu trường quốc nội, Bắc lại thăng hoa trong màu áo U23 Việt Nam, nổi bật với danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 để trở thành cầu thủ Việt đầu tiên có danh hiệu cá nhân tại châu lục.

Sau thành công từ SEA Games 33 đến vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc khi tái xuất V-League nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Những trận đấu của anh trong màu áo CAHN, dù trên sân nhà hay sân khách, luôn thu hút đông đảo khán giả chờ đón ngay từ ngoài cổng. Chính vì vậy, đương kim Quả bóng bạc Việt Nam luôn thể hiện sự thất vọng với những cơ hội bị anh bỏ lỡ hoặc tình huống xử lý không tốt.

Nhưng gác lại chuyện không vui, Đình Bắc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ luôn kiên trì trong tập luyện và thi đấu, dám đối diện với thử thách và tự tin vượt qua nghịch cảnh, bên cạnh là sự hỗ trợ từ HLV Mano Polking và các đồng đội. Cũng chính người thầy Văn Sỹ Sơn từng lên tiếng phàn nàn về Bắc, nay dành lời khen về cậu học trò cũ đã thay đổi theo hướng tích cực.

Khi Đình Bắc đã tìm lại phong độ cao, cùng với những vệ tinh đẳng cấp xung quanh như Nguyễn Quang Hải, Mauk Stefan, Alan,… người hâm mộ kỳ vọng anh có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới tại V-League 2025-2026. Giải đấu còn 5 vòng, trong khi Đình Bắc đang kém 7 bàn so với người dẫn đầu là Alan. Khoảng cách này là khá lớn, nhưng không phải không có cơ sở để Bắc đảo chiều cuộc đua, nhất là khi bốn trong 5 trận cuối mùa giải của CAHN gặp các đối thủ đã hết động lực cạnh tranh.

Nguyễn Đình Bắc có cơ hội canh tranh danh hiệu Vua phá lưới V-League 2025-2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Người hâm mộ được quyền hy vọng, bởi Đình Bắc hiện là cầu thủ thuần Việt duy nhất nằm trong top 10 danh sách Vua phá lưới, trong khi các gương mặt còn lại đều là ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch. Nếu một nội binh giành danh hiệu này ở giải đấu trong nước, đó sẽ là niềm tự hào lớn.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận thực tế rằng việc san lấp khoảng cách lớn trong thời gian ngắn là nhiệm vụ không đơn giản. Nếu quá tập trung vào mục tiêu cá nhân, đôi khi lại vô tình tạo ra áp lực không cần thiết cho cầu thủ. Có một mục tiêu riêng để tạo động lực phấn đấu là điều tốt, nhưng như chính Đình Bắc từng chia sẻ, anh rất vui khi ghi bàn liên tiếp trong giai đoạn vừa qua, nhưng mục tiêu cao nhất vẫn là cùng CAHN giành chức vô địch V-League.

Thành thử, thay vì kỳ vọng Đình Bắc phải bứt tốc để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với các ngoại binh, lúc này chúng ta nên ủng hộ và động viên chân sút xứ Nghệ duy trì hiệu suất ghi bàn cũng như đóng góp vào lối chơi chung. Điều đó sẽ có lợi cho cả Đình Bắc lẫn đội tuyển Việt Nam trong tương lai. Và biết đâu, với màn trình diễn ổn định như thời gian qua, Bắc sẽ lại có cơ hội được vinh danh trong đêm gala trao thưởng tại Quả bóng vàng Việt Nam 2026!?

HỮU THÀNH