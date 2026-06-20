“Siêu nhân” Infantino và cuộc chiến với lịch trình World Cup

Khi World Cup 2026 được tổ chức trải dài trên ba quốc gia với bốn múi giờ khác nhau, câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để Chủ tịch FIFA có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Câu trả lời nằm ở một chiếc máy bay riêng và một lịch trình được ví như "nhiệm vụ điên rồ". Chủ tịch Infantino đang biến việc theo dõi giải đấu thành một cuộc hành trình xuyên lục địa đầy ngoạn mục.

Hành trình “xuyên không” của người đứng đầu FIFA

Khác với World Cup 2022 tại Qatar, nơi tất cả các sân vận động nằm trong bán kính chỉ 55 km quanh Doha, giải đấu năm nay trải dài 4.500 km từ thành phố này đến thành phố khác . Để thực hiện tham vọng dự hai trận mỗi ngày, chủ tịch Infantino được Qatar Airways cung cấp một chiếc máy bay riêng theo hợp đồng tài trợ với FIFA .

Con số thống kê thật đáng kinh ngạc: chỉ trong tuần đầu tiên, ông đã di chuyển 13.489 dặm (khoảng 21.700 km). Hành trình của ông bắt đầu từ Mexico City (trận khai mạc), bay tới Guadalajara (Hàn Quốc – CH Czech), rồi vượt biên giới đến Los Angeles (Mỹ – Paraguay), ngay hôm sau lên San Francisco (Qatar – Thụy Sĩ) và lại bay đến Vancouver (Australia – Thổ Nhĩ Kỳ). Có những ngày, chặng bay dài nhất lên tới 2.805 dặm (từ Vancouver đến Miami) để ông kịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh FIFA, rồi lại bay tiếp đến Seattle cho các trận đấu ngày hôm sau .

Không chỉ đơn thuần là di chuyển và ngồi trên khán đài, hành trình của Infantino còn ẩn chứa những chi tiết thú vị. Để tối ưu thời gian, ông thường chỉ tham dự một phần của trận đấu . Trước khi giải đấu khởi tranh, ông còn có mặt tại Mỹ để tự tay kẻ vạch trên sân vận động tổ chức trận chung kết.

Infantino không chỉ dự các trận cầu lớn. Ông có mặt tại trận đấu của Iran, dành thời gian đặc biệt đi vào phòng thay đồ sau trận đấu để động viên đội tuyển này vì những khó khăn trong hành trình đến World Cup. Ông còn tranh thủ gặp gỡ các ngôi sao của CLB…bóng chày Seattle Mariners và Seahawks, hay chụp ảnh với ca sỹ Justin Bieber.

Tờ Guardian còn tiết lộ một chi tiết cho thấy sự bận rộn đáng kinh ngạc: một ngày duy nhất không có trận đấu trong lịch trình của World Cup 2026 là ngày 8 tháng 7 – có nghĩa là Infantino dự kiến sẽ duy trì nhịp độ di chuyển này gần như suốt thời gian diễn ra giải. Người ta ước tính ông sẽ trở thành cá nhân di chuyển nhiều nhất trong suốt giải đấu, nhiều hơn cả các đội tuyển có lịch trình di chuyển vất vả nhất như Bosnia & Herzegovina.

Những cuộc “phượt” kỳ thú tại World Cup 2026

Có thể xem chủ tịch FIFA là một “phượt thủ đặc biệt” tại một World Cup có khá nhiều cú phượt thú vị. Đối với những CĐV cuồng nhiệt, World Cup là dịp để họ chứng minh tình yêu với đội tuyển bằng những hành trình phi thường. Ba cổ động viên Argentina đã đạp xe hơn 17.700 km từ Nam Mỹ đến Kansas City, Missouri để xem đội nhà thi đấu, và họ thậm chí còn chưa có vé vào sân. Trước trận đấu, họ vẫn đứng bên ngoài sân vận động, nhưng chính người dân địa phương đã giúp đỡ để họ có cơ hội xem trận đấu .

Không chỉ có người Argentina, một fan Colombia tên Andrés Gualteros cũng đạp xe hơn 4.000 km từ Bogota đến Mexico City, vượt qua hai lục địa và nhiều quốc gia chỉ trong 17 ngày để kịp xem đội nhà đánh bại Uzbekistan 3-1. Andres chia sẻ: "Đất nước chúng tôi đang bị chia rẽ, nhưng thứ duy nhất đoàn kết mọi người là đội tuyển bóng đá".

Nếu những fan Argentina và Colombia chọn xe đạp, thì một CĐV người Đức tên Freddy lại trở thành hiện tượng mạng với hành trình "phượt" khám phá nước Mỹ đầy thú vị. Chỉ trong vòng vài ngày, Freddy đã chinh phục trái tim người Mỹ bằng những trải nghiệm văn hóa giản dị: từ bữa tối muộn tại Waffle House lúc 1 giờ sáng, bữa ăn tại Taco Bell (anh gọi đây là "vùng đất thánh"), hay khám phá siêu thị Walmart và trạm xăng khổng lồ Buc-ee's . Anh thốt lên khi nhìn thấy Buc-ee's với hàng chục cây xăng: "Đây mà là một trạm xăng á???" .

Những bài đăng của Freddy đã thu hút hàng triệu lượt xem, khiến anh trở thành một hiện tượng văn hóa. Sự hồn nhiên và thích thú của người Đức với nước Mỹ đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, đến mức anh được mời tham quan Trung tâm Vũ trụ NASA và thậm chí đang được mời đến thăm Nhà Trắng.

LONG KHANG