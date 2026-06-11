Siêu máy tính nhận định bảng A: Cân bằng chờ bất ngờ

Khi tiếng còi khai mạc vang lên lúc 2 giờ sáng ngày 12-6 (giờ Việt Nam), sân đấu huyền thoại Estadio Azteca sẽ chứng kiến Mexico bước ra trước 87.000 khán giả nhà. Đây là bảng đấu khai mạc giải — và cũng là bảng đấu không có ứng viên thực sự vượt trội. Bốn đội, bốn câu chuyện khác nhau, và một kịch bản mà siêu máy tính Opta cũng không dám chắc.

Mexico: Sức nặng lịch sử và lời nguyền vòng hai

Mexico được đánh giá là đội có cơ hội đi tiếp cao nhất bảng A, với 87,2% xác suất vượt vòng bảng và dẫn đầu bảng trong 48% các lần mô phỏng. Nhưng chính người Mexico hiểu rõ hơn ai hết: Mexico đang nắm giữ kỷ lục buồn nhất thể thao thế giới — đội đã thi đấu nhiều trận nhất tại World Cup mà không một lần nâng cup: 60 trận. Hai lần vào tứ kết đều diễn ra khi họ là chủ nhà — năm 1970 và 1986.

Năm nay, với tư cách đồng chủ nhà, lịch sử đang gõ cửa lần thứ ba. HLV Javier Aguirre trở lại cầm quân Mexico lần thứ ba. Ông từng dẫn dắt họ vượt vòng bảng ở các kỳ 2002 và 2010. Trong số các HLV tại World Cup 2026, chỉ có Didier Deschamps của Pháp có nhiều lần dẫn dắt cùng một đội tuyển quốc gia hơn ông. Đó là kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm chưa chắc phá được lời nguyền.

Cơ hội của các đội theo Opta

Hàn Quốc: Bất bại vòng loại, nhưng lịch sử cảnh báo

Hàn Quốc là đội duy nhất bất bại trong toàn bộ vòng loại khu vực AFC, đang chuẩn bị cho lần thứ 11 liên tiếp góp mặt tại World Cup — chuỗi dài thứ năm lịch sử sau Brazil, Đức, Argentina và Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đây cũng là đội có tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các đội đã chơi ít nhất 30 trận World Cup — chỉ 18,4%, tức bảy trận thắng trong 38 trận đã đấu. Thành tích bán kết năm 2002 vẫn là kỳ tích duy nhất — và duy nhất trên sân nhà. Son Heung-min dẫn dắt đội nhưng mùa giải này với Tottenham không phải dấu ấn đỉnh cao nhất của anh. Opta đánh giá Hàn Quốc có 70,1% cơ hội vượt vòng bảng — đủ để lạc quan, chưa đủ để tự tin.

CH Séc và Nam Phi: Kẻ vượt địa ngục, người trở về nhà

CH Séc đến World Cup 2026 bằng con đường khắc nghiệt nhất: vượt qua Cộng hòa Ireland và Đan Mạch bằng loạt sút luân lưu trong hai trận play-off liên tiếp. Đây là đội có nhiều kết quả hòa nhất châu Âu trong vòng loại — phong cách thực dụng, không hào nhoáng, nhưng đủ ngoan cường để đi đến cùng. Opta cho họ 64,2% cơ hội đi tiếp.

Nam Phi là đội xếp hạng thấp nhất bảng (FIFA hạng 61), nhưng ngay cả với tư cách đội yếu nhất, họ vẫn có gần 49% cơ hội vượt vòng bảng theo các mô phỏng của Opta — phản ánh đặc tính cân bằng của một bảng đấu không có ông lớn thực sự. Và trận khai mạc của họ trùng hợp kỳ lạ: đúng 16 năm trước, tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, trận đầu tiên cũng là Mexico gặp Nam Phi — kết thúc 1-1.

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A — GIỜ VIỆT NAM

Trận

Ngày

Giờ VN

Sân

Mexico vs Nam Phi

12/6 (Thứ Sáu)

2:00 sáng

Estadio Azteca, Mexico City

Hàn Quốc vs CH Séc

12/6 (Thứ Sáu)

9:00 sáng

Estadio Akron, Guadalajara

CH Séc vs Nam Phi

19/6 (Thứ Năm)

11:00 tối

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mexico vs Hàn Quốc

19/6 (Thứ Năm)

8:00 sáng

Estadio Akron, Guadalajara

CH Séc vs Mexico

25/6 (Thứ Tư)

8:00 sáng

Estadio Azteca, Mexico City

Nam Phi vs Hàn Quốc

25/6 (Thứ Tư)

8:00 sáng

Estadio BBVA, Monterrey



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