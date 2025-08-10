Shelton gây ấn tượng

Quần vợt nam nước Mỹ đang có những tín hiệu khởi sắc về thành tích gần đây, thể hiện qua tay vợt 22 tuổi Ben Shelton. Anh vừa đánh bại đối thủ 29 tuổi người Nga, Karen Khachanov, trong trận chung kết của Toronto Masters - Canadian Open để giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp tính đến nay.

Shelton giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp

Với chiến thắng ngược dòng 6-7 (5-7), 6-4 và 7-6 (7-3), Shelton đã trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất đăng quang giải Masters 1.000 trong 2 thập niên qua, sau chức vô địch của Andy Roddick (tại Miami Masters 2004). Tạm xếp hạng 21 ATP khi khởi đầu mùa giải năm nay, Shelton đã có những bước tiến mạnh mẽ. Với danh hiệu thứ 3 (sau ngôi vô địch ATP 500 và ATP 250 lần lượt ở Tokyo và Houston), Shelton sẽ vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng điểm của ATP vào đầu tuần sau. Shelton chia sẻ hạnh phúc: Cảm xúc chiến thắng giống như siêu thực vậy. Đó là cả một tuần lễ dài đằng đẵng, và hành trình đến trận đấu chung kết không hề dễ dàng. Phong độ chơi quần vợt tốt nhất của tôi đã xuất hiện đúng thời điểm này.

Chiến thắng của Shelton hiển thị thất bại của Khachanov. Tay vợt 29 tuổi người Nga phải chờ 6 năm 9 tháng đi từ trận chung kết Masters 1.000 gần nhất (Paris Masters 2018) đến trận cuối cùng của Toronto Masters 2025, để rồi thua đau đớn trước một đối thủ trưởng thành vượt bậc. Khachanov đã thừa nhận trên bục nhận giải: Trước hết, tôi xin được chúc mừng Ben và đội của cậu ấy. Tôi từng nói chuyện với ba của cậu cách đây 3 hay 4 năm tại giải Cincinnati, khi cậu được hưởng suất wild-card. Lúc đó, Ben còn chơi ở cấp độ đại học. Đến hôm nay, cậu ấy lọt vào tốp 10 thế giới, sau khi Ben giành được danh hiệu Masters 1.000 đầu tay.

Nhìn chung, Shelton nói riêng và quần vợt Mỹ nói chung đang tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua, trong khi Khachanov nói riêng và quần vợt Nga nói chung đang tụt hậu.

ĐỖ HOÀNG