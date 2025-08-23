Serie A 2025-2026 khai màn: Dự báo từ Siêu máy tính Opta

Mùa giải Serie A 2025-26 khởi tranh đầy ấn tượng vào Thứ Bảy với cặp trận đấu kép: Genoa vs Lecce và đương kim vô địch Napoli làm khách trên sân của Sassuolo. Đội bóng của Antonio Conte đã giành chiến thắng trước Inter Milan trong cuộc đua vô địch vào ngày cuối cùng của mùa giải trước, với Scott McTominay và Romelu Lukaku giúp Napoli cán đích bằng chiến thắng 2-0 trước Cagliari tại Sân vận động Diego Armando Maradona.

Đó là một kết thúc mùa giải đau lòng cho Inter của Simone Inzaghi, đội còn bị Paris Saint-Germain đè bẹp 5-0 trong trận chung kết Champions League và thua AC Milan ở bán kết Coppa Italia. HLV trưởng mới, và cũng là cựu cầu thủ Inter, Cristian Chivu sẽ hy vọng mang về một số danh hiệu cho San Siro sau những dấu hiệu đầy hứa hẹn tại FIFA Club World Cup mùa hè này.

Roma đã lỡ mất suất dự Champions League chỉ vì một điểm riêng biệt ở mùa giải trước nhưng sẽ hy vọng tiến xa hơn trong lần này dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng mới Gian Piero Gasperini.

Sau khi không thể vượt qua vòng loại các giải đấu châu Âu, Lazio và Milan sẽ chào đón những gương mặt quen thuộc trở lại băng ghế chỉ đạo lần lượt là Maurizio Sarri và Massimiliano Allegri. Cả hai HLV từng vô địch Serie A với Juventus, trong khi Allegri còn dẫn dắt Rossoneri giành chức vô địch vào năm 2011.

Ai sẽ vô địch Serie A?

Bất chấp việc về nhì ở mùa giải trước, Inter được kỳ vọng sẽ giành lại vương miện Serie A ở mùa giải 2025-26 bởi siêu máy tính Opta. Inter kết thúc mùa giải trước với điểm số kém Napoli một điểm, mặc dù Nerazzurri ghi nhiều bàn thắng nhất (79) và để thủng lưới ít thứ nhì (35) sau Napoli (27). Họ được dẫn dắt trên hàng công bởi Lautaro Martínez và Marcus Thuram, với cầu thủ thứ hai ghi 14 bàn tại giải quốc nội và kiến tạo 4 pha, trong khi đội trưởng ghi 12 bàn và có 3 đường kiến tạo. Siêu máy tính cho Inter 35,9% cơ hội vô địch mùa giải này, nhưng thay thế Inzaghi sẽ không phải là một công việc dễ dàng cho Chivu. Inzaghi sở hữu tỷ lệ thắng trận cao nhất trong số các HLV của Inter từng chỉ đạo ít nhất 40 trận, với 65%.

Napoli của Conte chỉ được cho 13,7% cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch, bất chấp việc đã bổ sung lực lượng. Sau khi chỉ ghi nhiều bàn thắng thứ sáu tại Serie A mùa trước, Napoli đã bổ sung Noa Lang, Lorenzo Lucca và tiền vệ kiến thiết kỳ cựu Kevin De Bruyne vào hàng ngũ khi họ tìm cách cải thiện khu vực tấn công.

Trong thời gian thi đấu cho Manchester City, De Bruyne có số đường kiến tạo nhiều nhất trên mọi đấu trường trong số các cầu thủ ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Cầu thủ người Bỉ ghi nhận 170 đường kiến tạo trong thời gian đó, với Lionel Messi xếp thứ hai với 147. Trong khi đó, Lucca đã ghi 20 bàn tại Serie A kể từ khi gia nhập Udinese trước thềm mùa giải 2023-24. Anh là cầu thủ trẻ nhất đạt được con số đó trong hai mùa giải qua, và chỉ có Duván Zapata (10) ghi nhiều bàn thắng bằng đầu hơn Lucca (8) trong giai đoạn này.

Napoli sẽ chịu thêm áp lực khi phải thi đấu tại Champions League lần này, nhưng khả năng của Conte tại SerieA nên cho phép ông xoay xở với lịch thi đấu dày đặc. HLV người Italy có trung bình điểm số trên mỗi trận cao nhất trong lịch sử Serie A, nếu tính tất cả các chiến thắng đều là 3 điểm kể từ 1929-30, với 2,24.

Atalanta đang trải qua một sự thay đổi lớn sau khi Gasperini rời đi sau 9 năm cầm quân, mặc dù siêu máy tính coi họ là một trong những ứng viên có khả năng cao nhất sẽ thách thức Inter và Napoli, vô địch trong 12,8% các lần mô phỏng. Gasperini chỉ đạo 342 trận Serie A với Atalanta, số trận nhiều thứ hai được quản lý với một câu lạc bộ trong giải đấu sau 402 trận của Giovanni Trapattoni với Juventus. Cũng đã có một thay đổi lớn trong bộ phận tấn công của họ, khi chân sút hàng đầu mùa trước Mateo Retegui gia nhập đội bóng Saudi Pro League Al-Qadsiah. Retegui ghi 25 bàn mùa trước – cầu thủ duy nhất chạm mốc 20 bàn – và cũng có 8 đường kiến tạo.

Có thể sẽ có một sự ra đi đáng chú ý khác, khi Ademola Lookman được đồn đại nhiều về khả năng chuyển đi trong mùa hè này. Chỉ có Martínez (69) tham gia vào nhiều bàn thắng Serie A hơn Lookman (57) trong ba mùa giải qua, vì vậy tương lai của tiền đạo người Nigeria có thể là then chốt cho đội bóng của Ivan Juric. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, Lookman đã trở lại tập luyện. Atalanta thực sự có những dấu hiệu của nhà vô địch tiềm năng ở mùa trước, dẫn đầu giải về số chiến thắng sân khách nhiều nhất (13). Thật khó để phủ nhận tầm quan trọng của việc Gasperini và Retegui ra đi.

Cả Roma (9,9%) và Juventus (8,2%) đều được cho một cơ hội nhỏ cho chức vô địch Serie A, nhưng họ được kỳ vọng ít nhất sẽ thách thức các suất dự UEFA Champions League.

Dự đoán Vô địch Serie A - Siêu máy tính Opta

Ai sẽ giành vé dự Champions League?

Chỉ bảy điểm chia cách Juventus xếp thứ tư và Milan xếp thứ tám ở mùa giải trước, và siêu máy tính Opta dự đoán một cuộc đua sít sao nữa cho các suất dự Champions League. Tất cả 20 đội tham dự Serie A mùa tới đều được cho ít nhất 0,3% cơ hội lọt vào top 4.

Với việc Atalanta có khả năng bị cuốn vào cuộc đua cho top 4, chúng ta có thể thấy năm đội tranh hai vị trí cuối cùng ở đấu trường đỉnh cao châu Âu. Roma được cho 45,9% cơ hội lọt vào top 4 mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của Gasperini. Trận đấu mở màn của họ với Bologna sẽ là trận Serie A thứ 600 của Gasperini, giúp ông trở thành người thứ năm đạt được cột mốc đó sau Carlo Mazzone (792), Nereo Rocco (747), Trapattoni (689) và Nils Liedholm (635).

Gasperini nhận được một sự thúc đẩy lớn khi Paulo Dybala đã trở lại từ chấn thương vừa kịp cho mùa giải mới. Cầu thủ người Argentina có 129 bàn thắng và 67 đường kiến tạo trong tài khoản tại Serie A. Roma cũng đã mượn được Evan Ferguson từ Brighton. Tiền đạo này là cầu thủ trẻ nhất trong ba mùa giải qua ghi ít nhất 15 bàn tại Premier League.

Những đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ cho các suất dự Champions League được dự đoán là Juventus (39,7%) và Milan (36,7%).

Việc Juventus mượn được Randal Kolo Muani vào tháng Một đã chứng tỏ là quan trọng trong việc giành suất dự Champions League, khi tiền đạo này ghi 8 bàn trong 16 lần ra sân tại Serie A.

Lần này, Igor Tudor đã mang về Jonathan David dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo người Canada có 21 lần tham gia bàn thắng tại Ligue 1 cùng Lille mùa trước, gấp đôi bất kỳ đồng đội nào của anh ấy, và anh đã đạt con số ghi bàn hai chữ số trong mỗi mùa giải suốt bảy chiến dịch gần đây.

Nhà vô địch Serie A sáu lần Allegri đã chọn củng cố hàng tiền vệ của Milan sau khi họ kết thúc ở vị trí thứ tám mùa trước. Ardon Jashari ghi nhận nhiều pha giành lại bóng (169) và chọc khe (11) hơn bất kỳ đồng đội nào tại Club Brugge mùa trước, trong khi Luka Modric gia nhập sau một mùa giải bận rộn với Real Madrid. Cựu chủ nhân Quả bóng Vàng đã thi đấu 57 trận cho Los Blancos – con số cá nhân cao nhất – và trực tiếp tham gia vào 13 bàn thắng; chỉ trong mùa 2021-22, anh có nhiều hơn (15) lần tham gia bàn thắng.

Lazio (28,2%) và nhà vô địch Coppa Italia mùa trước Bologna (24,3%) đều có cơ hội nhỏ lọt vào top 4 nhưng được dự đoán sẽ bằng lòng với các suất dự Europa League và Conference League tiềm năng.

Khả năng Tham dự Champions League Serie A 2025-26

Ai sẽ xuống hạng từ Serie A 2025-26?

Không có ứng viên áp đảo nào để xuống hạng từ đấu trường hàng đầu Italy mùa giải này, nhưng cả ba đội thăng hạng đều được dự đoán sẽ gặp khó khăn. Pisa trở lại Serie A lần đầu tiên kể từ năm 1991 và là đội có khả năng xuống hạng cao nhất ở mùa sắp tới với 38,2%. Cremonese (37,4%) và Lecce (34,8%) là những ứng viên có khả năng cao tiếp theo bị xuống hạng.

Lecce sống sót sau cuộc chiến xuống hạng mùa trước vào ngày cuối cùng sau khi họ đánh bại Lazio 1-0 trên sân khách, bất chấp việc chơi cả hiệp hai với 10 người.

Chân sút hàng đầu của họ mùa trước, Nikola Krstovic (11 bàn, 5 kiến tạo), đã lập công ngay ở mùa giải này sau khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Juve Stabia ở Coppa Italia.

Nhà vô địch Serie B Sassuolo được dự đoán sẽ kết thúc trên khu vực xuống hạng, tương tự Hellas Verona và Cagliari, những đội đã kết thúc lần lượt với cách biệt sáu và năm điểm so nhóm ba đội dưới đáy ở mùa trước.

Sassuolo ghi nhận 25 chiến thắng trên đường đến chức vô địch hạng nhì mùa trước, ghi nhiều bàn thắng nhất (78) bất chấp việc chỉ ghi nhận số Expected Goals (xG) cao thứ năm (54.8).

Dự đoán Xuống hạng Serie A - Siêu máy tính Opta

LONG KHANG