Scotland vs Morocco 0-1: Brahim Diaz kiến tạo, Saibari phá bẫy việt vị, phá lưới thủ môn Gunn, tạm xếp nhì bảng, hy vọng chiếc vé đi tiếp

⚽ Ngay phút thứ 2, tiền đạo Saibari chạy chỗ thông minh bên cánh phải, phá bẫy việt vị, đón đường chuyền từ Brahim Diaz và nhanh chân dứt điểm chéo góc sớm phá lưới thủ môn Gunn của Scotland, mở tỷ số 1-0 cho Morocco:

Cánh trái, El Khannouss đột phá và chuyền, Ismael Saibari dứt điểm ở cự ly gần bóng chạm chân cầu thủ Scotland đổi hướng đập vào xà ngang văng ra ngoài sân:

Phút 85, Scott McTominay dốc bóng và tung cú sút căng nhưng bóng khẽ chạm cột dọc và ra ngoài:

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⚽ Bàn thắng: Saibari 2'

HẢI LINH (tổng hợp)