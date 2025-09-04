Scaloni: “Hy vọng Messi chưa chơi trận cuối cùng với đội tuyển Argentina trên sân nhà”

HLV Lionel Scaloni xúc động cho biết Lionel Messi xứng đáng được đón tiếp đặc biệt khi ra sân trong trận đấu có lẽ là trận chính thức cuối cùng của anh trên sân nhà cho đội tuyển quốc gia Argentina vào thứ Năm, mặc dù ông bày tỏ hy vọng rằng huyền thoại này sẽ có thêm một cơ hội để nói lời tạm biệt với người hâm mộ trước khi giải nghệ.

Messi, 38 tuổi, vẫn chưa công bố thời điểm anh dự định giải nghệ, nhưng tuần trước đã xác nhận rằng anh dự kiến ​​trận đấu với Venezuela tại Buenos Aires vào thứ Năm sẽ là lần cuối cùng anh thi đấu trên sân nhà ở vòng loại World Cup. Khi được hỏi về viễn cảnh đó trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, Scaloni đã mô tả vinh dự được dẫn dắt cầu thủ tám lần giành Quả bóng Vàng, người đã cùng ông giành chức vô địch World Cup 2022.

“Đúng vậy, đây là một trận đấu mà Leo đã nói sẽ rất xúc động, đặc biệt, tuyệt vời bởi vì đúng là đây là trận đấu vòng loại cuối cùng của chúng tôi”, Scaloni, người đã lau nước mắt trong lần xuất hiện trước giới truyền thông, chia sẻ. “Chúng tôi phải tận hưởng trận đấu này như chúng tôi vẫn luôn nói. Hơn bất kỳ ai, tôi sẽ tận hưởng nó. Được huấn luyện Leo thực sự là một niềm vinh dự, và hy vọng rằng người hâm mộ đến sân vận động cũng sẽ thích thú vì cậu ấy thực sự xứng đáng”.

Messi đã bóng gió rằng anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau World Cup năm sau, nơi Argentina sẽ bảo vệ chức vô địch mà họ đã giành được tại Qatar. Vòng loại World Cup 2030 sẽ bắt đầu vào năm 2027, khi siêu sao của Inter Miami đã 40 tuổi. “Trận đấu ngày mai sẽ rất hay. Thật phấn khích”, Scaloni nói thêm. “Tôi chắc chắn rằng đây sẽ không phải là trận đấu cuối cùng của cậu ấy ở Argentina, và tôi nói rằng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nếu cậu ấy quyết định đây là trận đấu cuối cùng, chúng tôi sẽ chơi một trận khác, bởi vì rõ ràng là phải làm điều đó vào đúng thời điểm và vì cậu ấy xứng đáng”.

Argentina sẽ tiếp đón Venezuela với sự tự tin rằng họ đã giành được vị trí dẫn đầu tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ để đảm bảo một suất đến Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau. Đây là một kịch bản hoàn toàn khác đối với Venezuela, đội đang trong cuộc chiến giành vé dự World Cup lần đầu tiên. Dưới thời HLV người Argentina, Fernando Batista, Venezuela hiện đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng, điều này sẽ giúp họ tiến vào vòng play-off liên lục địa vào tháng Ba tới. Nhưng với việc Colombia đang hơn bốn điểm ở vị trí thứ sáu và Bolivia chỉ kém một điểm ở vị trí thứ tám, Venezuela vẫn còn nhiều điều phải làm trong hai vòng loại cuối cùng.

“Đó là một đối thủ khó chịu và khó nhằn, cùng với Batista, họ đã đạt được một số kết quả rất tốt và đang trên bờ vực được chơi, hoặc có khả năng được chơi, tại World Cup”, Scaloni nói. “Và đó có thể là một điều gì đó lịch sử đối với họ. Vì vậy, chúng tôi rất trân trọng điều đó. Venezuela sẽ là một đối thủ khó nhằn, nơi rất nhiều điều được đặt cược vào trận đấu ngày mai. Và điều đó khiến trận đấu trở nên hấp dẫn, và như thường lệ, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng bằng lối chơi của mình”.

PHI SƠN