Saudi Arabia lại gieo sầu cho đại diện Nam Mỹ ở trận ra quân World Cup

Bốn năm sau chiến thắng lịch sử trước Argentina ở trận mở màn World Cup 2022, Saudi Arabia tiếp tục gây tiếng vang khi buộc một đại diện khác của Nam Mỹ là Uruguay phải chật vật cầm hòa 1-1 trong ngày ra quân tại World Cup 2026.

Saudi Arabia cầm hòa Uruguay ở trận ra quân World Cup 2026. ẢNH: SAFF

Đội hình Saudi Arabia dự World Cup 2026 đã có nhiều thay đổi so với bộ khung cách đây gần bốn năm tại Qatar. Tuy nhiên, những cái tên như Salem Al Dawsari hay Abdulelah Al Amri vẫn là niềm hy vọng lớn của đại diện Tây Á. Chính Al Amri là tác giả bàn thắng mở tỷ số cho Saudi Arabia ở phút 41. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Mohamed Kanno bật cao đánh đầu buộc thủ môn Fernando Muslera phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội để Al Amri nhanh chân đệm bóng vào lưới trống.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Al Amri cũng là điểm nhấn hiếm hoi mà Saudi Arabia tạo ra trước khung thành đối phương. Gần như suốt trận đấu, đại diện châu Á phải chống đỡ sức ép tấn công liên tục từ Uruguay.

Maxi Araujo chỉ mất 5 phút để tạo ra cơ hội đầu tiên cho Uruguay khi tung cú sút xa từ khoảng cách hơn 20 m, buộc thủ môn kỳ cựu Mohammed Al Owais phải đấm bóng giải nguy. Sau khoảng một phần ba thời gian hiệp một, Saudi Arabia dần cân bằng tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai tấn công do các cầu thủ Uruguay áp sát rất quyết liệt. Đến phút 30, Al Owais tiếp tục cứu thua sau pha đánh đầu nguy hiểm trong vòng cấm của Federico Vinas.

thủ môn kỳ cựu Mohammed Al Owais có người thi đấu xuất sắc. ẢNH: SAFF

Sang hiệp hai, Al Owais phải hoạt động vất vả hơn khi Uruguay gia tăng sức ép. Ngay sau giờ nghỉ, người gác đền sinh năm 1991 lại khiến Vinas ôm đầu tiếc nuối với một pha cứu thua xuất sắc. Bốn phút sau, tiền đạo Uruguay tiếp tục có một tình huống đánh đầu khác nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến phút 60, khi Al Owais đã bó tay, cột dọc lại cứu thua cho Saudi Arabia sau cú sút căng của Manuel Ugarte.

Dẫu vậy, những nỗ lực tấn công của Uruguay cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 80. Từ pha treo bóng bên cánh trái vào vòng cấm, Vinas bật cao đánh đầu buộc Al Owais phải đẩy bóng. Bóng bật ra đúng vị trí của Maxi Araujo và cầu thủ này tung cú volley chân trái hiểm hóc vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho Uruguay.

Trong 10 phút cuối trận cùng 7 phút bù giờ, Uruguay tiếp tục duy trì sức ép. Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 90+3 khi Federico Valverde tung cú đặt lòng kỹ thuật về góc thấp. Dù bị che khuất tầm nhìn, Al Owais vẫn kịp đổ người cản phá, khép lại tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Kết quả hòa 1-1 trong trận ra quân World Cup 2026 mang đến sự hài lòng cho Saudi Arabia nhưng lại để lại nhiều tiếc nuối cho Uruguay. Dẫu vậy, cả hai đội vẫn tạm dẫn đầu bảng H nhờ hơn chỉ số phụ so với hai đội còn lại là Tây Ban Nha và Cape Verde, những đội cũng giành được 1 điểm ở lượt trận mở màn.

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HỮU THÀNH