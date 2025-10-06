Sau 8 vòng, Hà Nam thắng trận đầu tiên tại Giải nữ VĐQG 2025

Bàn thắng duy nhất của Tạ Thị Thúy vào lưới CLB nữ TPHCM II giúp Hà Nam “giải hạn” bàn thắng sau 8 lượt trận tại Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Niềm vui của CLB nữ Hà Nam khi thắng trận đầu tiên tại Giải nữ VĐQG 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Trận hòa 0-0 trước CLB nữ TPHCM II ở lượt đi từng khiến Hà Nam đối diện áp lực lớn khi trải qua chuỗi 7 trận không thắng. Lượt về vì thế trở thành cơ hội quý giá để cô trò HLV Khánh Thu tìm lại niềm vui.

Tuy nhiên, sự thận trọng trong lối chơi “đổ bê tông” của CLB nữ TPHCM II tiếp tục gây ra nhiều khó khăn. Hà Nam kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối trong hiệp một nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm. Điểm nhấn duy nhất của 45 phút đầu tiên đến ở phút 31, khi Thanh Hiếu bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Kiều My phải tung người đẩy bóng chạm xà, cứu thua cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, Hà Nam tăng tốc và nỗ lực tấn công dồn dập. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 54, từ một pha xâm nhập vòng cấm, Tạ Thị Thúy chớp thời cơ khi hàng thủ CLB nữ TPHCM II chần chừ trong khâu phá bóng. Cú vuốt bóng quyết đoán của tiền đạo này đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mở tỷ số 1-0 và giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà.

CLB nữ TPHCM II và Hà Nam đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Bàn thắng giúp Hà Nam chơi thoải mái hơn. Họ chủ động giảm nhịp độ, kéo giãn đội hình đối thủ để tạo khoảng trống cho các mũi nhọn như Tuyết Dung khai thác. Dù vậy, những pha phối hợp cuối cùng lại thiếu sự chính xác để có thêm bàn thắng.

Về phía CLB nữ TPHCM II, đội khách cũng có một vài tình huống phản công đáng chú ý nhưng không đủ sắc bén để thay đổi cục diện.

Chiến thắng 1-0 giúp Hà Nam “giải hạn” sau 8 vòng đấu, lần đầu tiên nở nụ cười trọn vẹn ở mùa giải 2025. Dẫu vậy, cơ hội chen chân vào tốp đầu gần như đã khép lại bởi khoảng cách điểm số với nhóm trên là quá lớn trong khi giải chỉ còn hai lượt trận.

Với CLB nữ TPHCM II, trận thua này đồng nghĩa họ gần như chắc chắn phải chấp nhận vị trí cuối bảng khi mới giành được 1 điểm sau 8 vòng.

