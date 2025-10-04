Huỳnh Như sắp cùng CLB nữ TPHCM I bảo vệ ngôi hậu

Bộ đôi tuyển thủ Huỳnh Như và Hồng Nhung lần lượt lập công, giúp CLB nữ TPHCM I đánh bại Thái Nguyên T&T, qua đó chạm một tay vào chức vô địch Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như toả sáng để giúp CLB nữ TPHCM I tiến gần mục tiêu bảo vệ ngôi hậu. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều nay (4-10) đã diễn ra hai trận đấu sớm ở vòng 8. Ở trận đầu tiên, CLB nữ TPHCM I gặp Thái Nguyên T&T. Trước đối thủ có nhiều gương mặt từng khoác áo đội bóng thành phố mang tên Bác trước đây như Kim Thanh, Bích Thùy, Trần Thị Thu hay Mỹ Anh, HLV Đoàn Thị Kim Chi không khó để đưa ra phương án khắc chế. Dàn cầu thủ chất lượng giúp CLB nữ TPHCM I nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Phút 34, Huỳnh Như khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm chuẩn xác, đưa đội bóng thành phố vươn lên dẫn 1-0. Đúng vào phút bù giờ hiệp một, Hồng Nhung nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp ăn ý, khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 2-0.

Bước sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Dù tạo ra một số cơ hội, hàng thủ kỷ luật của CLB nữ TPHCM I vẫn đứng vững. Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ, chơi chắc chắn và không để đối thủ có nhiều khoảng trống. Chung cuộc, Huỳnh Như và đồng đội giành chiến thắng 2-0.

Than KSVN và Hà Nội cầm hòa nhau. ẢNH: TÂM HÀ

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm, mà còn giúp CLB nữ TPHCM I củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 19 điểm. Kết quả này trở thành bước đệm quan trọng để cô trò HLV Kim Chi bảo vệ ngôi vô địch. Ngược lại, thất bại khiến Thái Nguyên T&T gặp nhiều bất lợi trong tham vọng chen chân vào nhóm 3 đội mạnh nhất mùa này.

Ở trận đấu còn lại của ngày hôm nay, Than KSVN và Hà Nội hòa nhau 1-1. Đội bóng thủ đô mở tỷ số ở phút 16 nhờ pha đá phạt đền thành công của Hải Yến, sau tình huống bóng chạm tay hậu vệ Than KSVN. Đội bóng đất mỏ dồn lên mạnh mẽ trong hiệp hai và được đền đáp ở phút 80, khi Trúc Hương tận dụng sai lầm của hàng thủ Hà Nội để gỡ hòa. Chia điểm, cả Hà Nội và Than KSVN cùng có 15 điểm, kém TPHCM I tới 4 điểm. Kết quả này khiến Hà Nội dần thất thế trong cuộc đua vô địch.

Trận đấu còn lại của vòng 8 sẽ là cuộc chạm trán giữa CLB nữ TPHCM II với Hà Nam, diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5-10.

HƯƠNG NGUYỄN