Sân tập mang năng lượng tích cực cho AS Roma

AS Roma đang có phong độ cao nhất Serie A kể từ đầu năm 2025 tới nay được HLV Claudio Ranieri giải thích nhờ vào bầu không khí tích cực trên sân tập đã mang năng lượng mạnh mẽ vào trận đấu.

HLV Claudio Ranieri đưa AS Roma tiến sát nhóm dự Europa League

AS Roma áp đảo hoàn toàn Monza trong trận đấu muộn nhất vòng 26 Serie A. HLV Claudio Ranieri cho một vài trụ cột AS Roma nghỉ ngơi sau trận thắng Porto ở Europa League, trong đó có tiền đạo Paulo Dybala. Dù vậy, chủ nhà vẫn thắng dễ dàng 4-0 với các pha lập công của Alexis Saelemaekers, Eldor Shomurodov, Angelino và Bryan Cristante. Đây là trận thứ ba liên tiếp ở Serie A, AS Roma giành thắng lợi mà không để thủng lưới bàn nào.

AS Roma có sự chuyển biến rất lớn dưới thời HLV Ranieri. Nếu như trong 12 trận trước đó của hai cựu HLV Daniele De Rossi và Ivan Juric chỉ có 12 điểm thì sau 26 vòng đấu, Roma đã có được 40 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc trước khi HLV 73 tuổi cầm quân, Roma chỉ kiếm trung bình 1 điểm/trận; khi ông tới thì điểm trung bình mỗi trận là 2. Từ vị trí thứ 12, ông Ranieri đã đưa Roma lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và chỉ còn cách nhóm dự Europa League có 2 điểm. Roma có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở Serie A với 7 thắng và 3 hòa. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Roma là đội có phong độ tốt nhất Serie A với 20 điểm sau 6 thắng và 2 hòa.

Bí quyết nào cho thành công này của AS Roma? Ông Ranieri tiết lộ là nhờ vào sân tập tràn đầy năng lượng giúp cầu thủ vui vẻ, đoàn kết để thi thố tài năng. Cựu HLV Leicester City đưa ra một ví dụ cụ thể về tình đồng đội của AS Roma: Khi ông từ chối lời xin phép của một cầu thủ được nghỉ tập để đi thăm cha mình, hai cầu thủ khác là Paulo Dybala và Leandro Paredes tới gặp ông để xin phép cho anh ta nên ông lập tức đồng ý với lập luận rằng: “Một khi tập thể đồng ý thì chúng ta luôn cảm thấy vui”.

Nhiều cầu thủ có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của ông Ranieri mà rõ nhất là Matias Soule và Tommaso Baldanzi. Soule chơi rất hay trước Napoli và cả với Monza vừa qua. Nhiều người cho rằng Baldanzi gia nhập đội thì Dybala “phải” ra đi nhưng bây giờ cả hai đều chơi tốt mỗi khi có mặt trên sân. Cả Soule và Baldanzi đều giúp AS Roma tăng tốc độ trong những đợt tấn công một cách hiệu quả. Điều quan trọng nữa là toàn đội không có sự tự mãn mà luôn chăm chỉ tập luyện và chuẩn bị thận trọng cho từng trận đấu. Đối thủ sắp tới là Como rất đáng gờm vì HLV trẻ Cesc Fabregas vừa có trận thắng Napoli khá ấn tượng. AS Roma sẽ phải đề phòng tân binh Serie A này mới hy vọng tiến gần hơn nữa tới mục tiêu tìm suất dự Europa League mùa giải tới.

HOÀNG HƯNG