Sân Rajamangala sẵn sàng cho trận chung kết Thái Lan - Việt Nam

Một ngày trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam, sân Rajamangala (Bangkok) đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng phục vụ cuộc so tài được chờ đợi của bóng đá Đông Nam Á.

Sân Rajamangala trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan - Việt Nam (CLIP: HỮU THÀNH)

17 giờ chiều nay, Đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Rajamangala. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào trận chung kết lượt đi với Thái Lan. Cùng thời điểm, ban tổ chức mở cửa cho phóng viên vào tác nghiệp trong 15 phút, đồng thời ghi nhận công tác chuẩn bị tại sân.

Bên trong sân Rajamangala, các công nhân được chia thành nhiều nhóm, khẩn trương lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, khu vực y tế, kiểm tra mặt sân và hoàn thiện các khu vực phục vụ khán giả. Tất cả hạng mục đều được triển khai theo đúng tiến độ. Ban tổ chức cũng tiến hành phát thử quốc ca Thái Lan và Việt Nam, đồng thời rà soát các nghi thức tổ chức trận đấu.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hỗ trợ các phóng viên Việt Nam hoàn tất thủ tục tác nghiệp, trong khi các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát những khâu cuối cùng trước giờ bóng lăn.

Sân Rajamangala được xem là "thánh địa" của bóng đá Đông Nam Á (ẢNH: HỮU THÀNH)

Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt từ khu vực bên ngoài đường dẫn vào Khu liên hợp thể thao Hua Mak cho đến bên trong sân. Các hàng rào phân luồng cổ động viên đã được dựng lên, sẵn sàng phục vụ lượng lớn khán giả dự kiến đến sân.

Việc kiểm soát ra vào cũng được thực hiện chặt chẽ. Các phóng viên có mặt sớm tại sân phải chờ đến đúng thời gian quy định mới được vào tác nghiệp. Không khí tại Rajamangala một ngày trước trận đấu vì thế diễn ra khẩn trương và nghiêm túc.

Rajamangala là SVĐ Quốc gia của Thái Lan, được xây dựng từ năm 1988 và khánh thành 10 năm sau đó để phục vụ ASIAD 1998. Sân có sức chứa hơn 51.000 chỗ ngồi, sử dụng mặt cỏ kim và được xem là một trong những “thánh địa” bóng đá của Đông Nam Á. Rajamangala cũng từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế, vì vậy công tác chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 không gặp quá nhiều trở ngại.

Dù có sức chứa lớn, lượng vé bán ra cho trận chung kết hiện vẫn chưa đạt tối đa khả năng phục vụ của sân Rajamangala. Theo ghi nhận trên hệ thống bán vé trực tuyến, nhiều khu vực dành cho cổ động viên Thái Lan vẫn còn chỗ trống.

FAT đang tiếp tục kêu gọi người hâm mộ mua vé và đến sân cổ vũ đội nhà. Ở chiều ngược lại, 3.000 vé dành cho cổ động viên Việt Nam đã được bán hết một ngày trước trận đấu.

Một số hình ảnh sân Rajamangala một ngày trước trận chung kết (ẢNH: HỮU THÀNH)

Bên ngoài sân Rajamangala

Đội ngũ nhân viên kiểm tra âm thanh

Dàn đèn của sân được bật thử

Công tác an ninh được kiểm tra gắt gao

Ban tổ chức chạy thử bảng điện tử của trận đấu

Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại sân Rajamangala chiều 21-8

HỮU THÀNH (từ Bangkok)