HLV Kim Sang-sik: Các tuyển thủ Việt Nam muốn vô địch ASEAN Cup hơn cả tôi

HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết tâm cao nhất trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Thái Lan, với mục tiêu tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình.

HLV Kim Sang-sik cùng tiền vệ Đỗ Hoàng Hên thể hiện sự quyết tâm trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo trước trận đấu diễn ra chiều 21-8 tại sân Rajamangala: “Trận chung kết với Thái Lan là cơ hội để chúng ta viết nên một trang lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Các cầu thủ còn mong muốn trở thành nhà vô địch hơn cả tôi”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Việc phải thi đấu trên sân khách trước sức ép lớn từ khán giả Thái Lan là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, những trải nghiệm từ các trận đấu trước sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam duy trì sự tự tin và bản lĩnh. Ngày mai (22-8), trên sân Rajamangala, tôi tin rằng toàn đội sẽ chiến đấu hết mình. Tôi tin vào khát khao và niềm tự hào Việt Nam của các cầu thủ, quyết tâm bước lên ngôi vô địch”.

Đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng mạnh trên hành trình bước vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành 6 chiến thắng, hòa 1 trận, là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất (17 bàn) và cũng là đội để thủng lưới ít nhất (1 bàn). Trong đó, Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đã đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết, qua đó tái đấu Thái Lan ở trận chung kết mùa giải 2026.

HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam viết nên trang sử mới tại ASEAN Cup (ẢNH: ĐỨC CƯỜNG)

Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ ba liên tiếp hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết. Ở kỳ gần nhất vào năm 2024, chính thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay tại Rajamangala, qua đó giành chiến thắng với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó với những cầu thủ chất lượng bên phía Thái Lan. Mục tiêu của toàn đội là có được kết quả thuận lợi trong trận lượt đi, trước khi trở về Hà Nội thi đấu trận quyết định.

Cùng tham dự họp báo, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên thể hiện sự tự tin sau quá trình chuẩn bị kéo dài từ đợt tập huấn tại Hàn Quốc đến xuyên suốt mùa giải. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ toàn đội đã làm việc rất chăm chỉ cho thời khắc này. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Toàn đội đã sẵn sàng. Chúng tôi thi đấu rất tốt và đây là thời điểm thích hợp nhất”.

Với tiền vệ này, ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là giải đấu đầu tiên anh khoác áo đội tuyển Việt Nam. Hoàng Hên cho biết anh yêu đất nước và con người Việt Nam, đồng thời xem Việt Nam như quê hương thứ hai.

Tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên mong nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam (ẢNH: ĐỨC CƯỜNG)

Anh khẳng định: “Việc đại diện cho đội tuyển Việt Nam là một điều vô cùng tuyệt vời. Thật vinh hạnh khi có thể mang lại niềm vui này cho người hâm mộ, đặc biệt là ở trận lượt về trên sân nhà. Điều quan trọng nhất không phải là bản thân ghi bàn mà là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Nếu lập công, tôi sẽ nghĩ đến chuyện ăn mừng ngay tại thời điểm bàn thắng diễn ra”.

Hoàng Hên đồng thời gửi lời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành. Toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, chiến đấu vì màu cờ sắc áo để mang cúp vô địch về cho người hâm mộ Việt Nam.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Bốn ngày sau, hai đội sẽ tái đấu tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ở trận lượt về.

HỮU THÀNH (từ Bangkok)