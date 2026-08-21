Thái Lan “đi sân tỉnh” chuẩn bị chung kết với tuyển Việt Nam

Không chọn sân thi đấu Rajamangala (Bangkok) như đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục ở lại tại tỉnh Pathum Thani tập luyện, để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ Thái Lan hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội tuyển Việt Nam (ẢNH: SANTOS)

Sau buổi họp báo trước trận vào chiều 21-8, HLV Anthony Hudson cùng tiền đạo Yotsakorn Burapha của đội tuyển Thái Lan lập tức di chuyển 40km để trở về trung tâm huấn luyện BG Pathum. “Voi chiến” có buổi tập cuối cùng bắt đầu lúc 16 giờ, trong đó truyền thông được tác nghiệp 15 phút đầu tiên.

Đây cũng là buổi tập mở cửa duy nhất của thầy trò HLV Anthony Hudson trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi. Hai buổi tập trước đó của đội chủ nhà đều diễn ra kín, cũng tại BG Pathum. Như vậy, Thái Lan không tập buổi nào tại sân thi đấu Rajamangala.

BG Pathum là trung tâm đào tạo của BG Pathum United, một CLB nổi tiếng tại Thai League. Khu tập luyện nằm ở tỉnh Pathum Thani, giáp vùng ngoại ô của thủ đô Bangkok, có không gian tương đối yên tĩnh, hạn chế tối đa sự quan tâm từ truyền thông. Địa điểm này được Thái Lan lựa chọn từ trước trong quá trình chuẩn bị và thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi (ẢNH: TÂM HÀ)

Khoảng cách khoảng 40km từ BG Pathum đến sân Rajamangala cũng khiến việc di chuyển của giới truyền thông gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, buổi tập của Thái Lan diễn ra lúc 16 giờ, trong khi đội tuyển Việt Nam tập tại Rajamangala lúc 17 giờ. Vì vậy, chỉ có khoảng 4 phóng viên Việt Nam đến BG Pathum tác nghiệp.

Phát biểu tại họp báo, HLV Anthony Hudson đánh giá cao đội tuyển Việt Nam nhưng cũng cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik đang chịu sức ép lớn hơn trước trận chung kết vì áp lực buộc phải thắng.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Sau đó bốn ngày, hai đội gặp lại nhau trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) cho trận lượt về.

HỮU THÀNH (từ Bangkok)