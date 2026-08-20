Đội Thái Lan tập kín trước trận chung kết với tuyển Việt Nam

Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam đặt chân đến thủ đô Bangkok, các cầu thủ Thái Lan bước vào buổi tập thứ 2 và cũng là buổi tập kín hướng đến trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Trung vệ Manuel Tom Bihr đánh giá cao đội tuyển Việt Nam (ẢNH: SANTOS)

Chiều 20-8, đội Thái Lan tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với tuyển Việt Nam, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn đóng quân tại đại bản doanh của CLB BG Pathum, cách sân thi đấu khoảng 40 km.

Ngay khi vừa đặt chân đến Bangkok, nhóm phóng viên Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại buổi tập của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo buổi tập của Sarach Yooyen cùng đồng đội được tổ chức kín, truyền thông không được vào sân tác nghiệp. Mọi thông tin liên quan đến buổi tập sẽ do FAT cung cấp.

Đây cũng là thời điểm thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ tập trung hoàn thiện những phương án cuối cùng cho trận chung kết lượt đi. Vì vậy, việc không cho phóng viên tiếp cận buổi tập cũng giúp đội chủ nhà hạn chế tối đa khả năng lộ thông tin về nhân sự, cách bố trí đội hình cũng như những phương án tấn công được chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Thái Lan tập kín trước trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam (ẢNH: SANTOS)

Trung vệ Manuel Tom Bihr chia sẻ trong ngày 20-8: “Việc Thái Lan và Việt Nam cùng góp mặt ở trận chung kết là hoàn toàn xứng đáng. Có thể ví như việc leo núi. Trước khi lên đến đỉnh, có rất nhiều đoạn đường gồ ghề. Đây không phải con đường trải đầy hoa hồng”.

Tuyển thủ Thái Lan đồng thời kêu gọi người hâm mộ đến sân Rajamangala với số lượng đông nhất có thể, tiếp sức cho đội chủ nhà và trở thành “cầu thủ thứ 12” trong trận chung kết lượt đi.

Đến ngày 21-8, một ngày trước trận đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập cuối cùng, cũng tại sân tập của đội BG Pathum. FAT cho phép phóng viên tác nghiệp trong 15 phút đầu buổi tập. Sau khoảng thời gian này, truyền thông sẽ phải rời sân và đội tuyển Thái Lan tiếp tục tập luyện trong không gian riêng tư.

Trong khi tuyển Thái Lan tập kín, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok vào chiều 20-8 sau chuyến bay kéo dài gần hai giờ từ Hà Nội. Do vừa trải qua trận đấu vào tối 19-8, các tuyển thủ Việt Nam chủ yếu được nghỉ ngơi trong ngày đầu tiên tại Bangkok. Chiều 21-8, toàn đội có buổi tập làm quen sân Rajamangala lúc 17 giờ. Đây cũng chính là buổi tập quan trọng cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận chung kết lượt đi với đội chủ nhà Thái Lan.

HỮU THÀNH (từ Bangkok)