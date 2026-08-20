Liên đoàn Bóng đá Thái Lan chỉ bán ra 3.000 vé cho CĐV Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dành riêng 3.000 vé cho người hâm mộ Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok) vào 20 giờ tối 22-8.

Đình Bắc ôm lấy người hâm mộ Việt Nam sau khi giành HCV SEA Games ngay tại sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sân Rajamangala có sức chứa khoảng 51.000 khán giả. FAT mở cổng bán vé trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam từ tối 18-8, theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Vé xem trận đấu gồm 5 mức giá: 200 baht, 250 baht, 300 baht, 400 baht và 500 baht.

Việc bán vé trực tiếp tại sân Rajamangala đã khép lại ngay trong tối 18-8. Sau đó, FAT chuyển sang bán vé trực tuyến, người hâm mộ có thể mua thông qua ThaiTicketMajor, một trong những hệ thống phân phối vé lớn tại Thái Lan. Ngoài giá vé, người mua phải trả thêm 30 baht phí dịch vụ cho mỗi vé, tương đương khoảng 25.000 đồng.

Theo đại diện truyền thông FAT, nước chủ nhà bố trí 3.000 vé dành cho CĐV Việt Nam, với mức giá 500 baht/vé, tương đương khoảng 400.000 Việt Nam đồng. Khu vực này sẽ được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt trong cuộc đối đầu giữa hai đội sắp tới.

Thông tin đội tuyển Việt Nam trở lại Rajamangala đặc biệt thu hút sự quan tâm của cộng đồng kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bangkok và vùng phụ cận. Ngay sau khi Việt Nam thắng Malaysia tổng tỷ số 4-0 ở vòng bán kết vào tối 19-8, nhiều người đã bắt đầu dò hỏi các nguồn quen biết để tìm cách sở hữu vé vào sân.

Kiều bào Ngô Trần Kiến Quốc háo hức chờ đón đội tuyển Việt Nam trở lại Bangkok thi đấu chung kết ASEAN Cup. ẢNH: HỮU THÀNH

Kiều bào Ngô Trần Kiến Quốc (28 tuổi, quê Hà Nội), hiện sinh sống gần khu vực sân bay Suvarnabhumi, cho biết anh và nhiều bạn bè người Việt đang rất mong chờ trận đấu.

Anh chia sẻ: “Ngay khi Việt Nam thắng Malaysia ở lượt đi, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện mua vé để vào sân cổ vũ đội tuyển. Đến khi Việt Nam thắng tiếp ở lượt về và giành quyền vào chung kết, mọi người càng háo hức hơn. Đây không phải lần đầu tiên tôi chờ Việt Nam sang Bangkok thi đấu, nhưng lần nào cũng vui và rộn ràng. Có những người bạn của tôi ở xa, họ đã lên kế hoạch di chuyển đến Rajamangala từ khá sớm”.

Sáng 20-8, đội tuyển Việt Nam đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội chủ nhà. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 2 ngày tập luyện trước khi bước vào cuộc so tài với đối thủ kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik đang duy trì thành tích toàn thắng trước các đại diện bóng đá Thái Lan tại sân Rajamangala. Tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân khách, qua đó giành chức vô địch với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận. Sau đó, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tạo dấu ấn khi dẫn dắt U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết SEA Games 2025, qua đó giành huy chương vàng.

HỮU THÀNH (Từ Bangkok)