VFF mở bán vé trận chung kết ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi kết thúc trận bán kết lượt về với chiến thắng 2-0 trước Malaysia vào tối 19-8, đồng thời đội tuyển Việt Nam giành quyền vào tranh chung kết, LĐBĐ Việt Nam đã thông báo kế hoạch bán vé cho trận chung kết lượt về vào tối 26-8.

Theo kế hoạch, sáng 20-8 đội tuyển Việt Nam sẽ rời sân bay Nội Bài sang Thái Lan để thi đấu trận chung kết lượt đi vào tối 22-8. Sau đó 4 ngày là trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu mua vé của khán giả, VFF sẽ phát hành vé online từ lúc 14 giờ ngày 20-8 đến 20 giờ ngày 21-8 hoặc cho đến khi hết vé.

Do tính chất của trận đấu nên giá vé cũng tăng so với vòng bán kết. Cụ thể là phát hành vé 4 mệnh giá gồm 500.000, 800.000, 1 triệu 200 ngàn và 1 triệu 500 ngàn đồng. Mỗi người được mua tối đa 4 vé. Nhiều khả năng sẽ sớm hết vé như đợt mở bán sau khi đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết. Khi ấy, chỉ sau 90 phút, lượng vé phát hành dành cho khu vực khán đài A đã được bán sạch.

Vào tối 19-8, đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia với cú đúp bàn thắng của Xuân Son. Hai bàn thắng ở trận này đã giúp Xuân Son vươn lên top dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng với 5 bàn bằng với Đình Bắc.

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QUỐC CƯỜNG