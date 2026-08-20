Tuyển thủ Xuân Son san bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng knock-out ASEAN Cup

Với hai bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Xuân Son đã vươn lên ngang thành tích của Teerasil Dangda (Thái Lan), khi cùng có 8 pha lập công ở vòng đấu loại trực tiếp của sân chơi khu vực.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cân bằng thành tích ghi bàn của Teerasil Dangda (Thái Lan) ở vòng đấu loại trực tiếp ASEAN Cup. ẢNH: MINH HOÀNG

Tối 19-8, Xuân Son mở màn cho màn trình diễn ấn tượng bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 63. Sau pha phối hợp bên cánh trái giữa Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc, bóng được căng ngang vào trong cho Trương Tiến Anh dứt điểm nhưng bị Faris Danish cản phá ngay trước vạch vôi. Bóng sau đó tìm đến vị trí của Xuân Son, tiền đạo Việt Nam bình tĩnh dứt điểm để làm tung lưới Malaysia.

Đến cuối trận, Xuân Son tiếp tục cho thấy khả năng bứt tốc và xử lý quyết đoán. Từ đường phất bóng của đồng đội, anh giành chiến thắng trong pha tranh chấp trên không với Aysar Hadi, sau đó tăng tốc thoát xuống và đánh bại thủ môn Azri Ghani trong thế đối mặt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Hai bàn thắng giúp Xuân Son nâng tổng số pha lập công tại vòng knock-out ASEAN Cup lên 8, qua đó cân bằng thành tích của Teerasil Dangda. Trong đó, 6 bàn được anh ghi tại ASEAN Cup 2024, gồm 3 bàn vào lưới Singapore ở hai lượt trận bán kết và 2 bàn trong hai trận chung kết với Thái Lan. Bàn còn lại được Xuân Son ghi ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, cũng trước Malaysia.

Xuân Son và Đình Bắc đang tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Ngoài ra, Xuân Son đã có 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, ngang với Nguyễn Đình Bắc. Hai tuyển thủ Việt Nam cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu. Rộng hơn, Xuân Son đã ghi 12 bàn qua 11 trận sau hai kỳ ASEAN Cup. Kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải đấu khu vực hiện thuộc về Teerasil Dangda (Thái Lan) với 25 pha lập công.

Chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình giúp Việt Nam giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Với phong độ hiện tại, Xuân Son còn hai trận đấu với Thái Lan để tiếp tục nâng cao thành tích và hướng tới việc phá những kỷ lục ghi bàn của giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Thái Lan ở chung kết lượt đi tại Bangkok ngày 22-8, trước khi trở về sân Mỹ Đình đá trận lượt về ngày 26-8.

HỮU THÀNH