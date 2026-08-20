Đội tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục bất bại tại Đông Nam Á

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giúp đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 24 trận.

Đội tuyển Việt Nam nâng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên con số 24. ẢNH: MINH HOÀNG

Chiến thắng trên sân Mỹ Đình tối 19-8 giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng kể từ tháng 10-2024. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển Việt Nam góp mặt ở trận chung kết sân chơi khu vực, với đối thủ quen thuộc Thái Lan.

Chuỗi bất bại của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội bắt đầu sau trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12-10-2024. Trước đó, đội tuyển để thua Thái Lan 1-2 trong trận giao hữu ngày 10-9-2024, cũng là thất bại gần nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Kể từ đó, đội tuyển Việt Nam không thua trong 24 trận liên tiếp, gồm 21 chiến thắng và ba trận hòa, ghi 63 bàn và chỉ thủng lưới 10 lần. Trong số này có 19 trận gặp các đối thủ Đông Nam Á và bốn trận với các đại diện Nam Á gồm Ấn Độ, Bangladesh và Nepal.

Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục nới rộng kỷ lục về chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường của một đội tuyển Đông Nam Á. Kỷ lục trước đó cũng thuộc về chính thầy trò HLV Kim Sang-sik, sau khi đội đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: MINH HOÀNG

Với việc giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn hai trận đấu với Thái Lan để tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích đặc biệt này. Trận lượt đi diễn ra tại Bangkok ngày 22-8, trước khi hai đội tái đấu ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26-8.

Cuộc đối đầu với Thái Lan cũng mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam hướng tới danh hiệu ASEAN Cup thứ 4 trong lịch sử. Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội đang sở hữu phong độ ổn định, khi là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 17 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Bên cạnh thành tích tập thể, Nguyễn Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn trong chiến thắng trước Malaysia. Tiền đạo Việt Nam đã nâng số bàn thắng ở vòng đấu loại trực tiếp của sân chơi khu vực lên tám, ngang thành tích của tiền đạo Thái Lan Teerasil Dangda. Chân sút 29 tuổi cũng đang có năm bàn tại ASEAN Cup 2026, ngang với Nguyễn Đình Bắc. Hai tuyển thủ Việt Nam cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.

HỮU THÀNH