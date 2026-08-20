Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam đến Thái Lan, tự tin đá chung kết lượt đi

SGGPO

Chiều 20-8, sau chuyến bay từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), hướng đến trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với đội chủ nhà vào ngày 22-8.

Thủ môn Trần Trung Kiên trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Xuân Son. (ẢNH: TÂM HÀ)
Thủ môn Trần Trung Kiên trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Xuân Son. (ẢNH: TÂM HÀ)

Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua trận bán kết lượt về đầy thuyết phục khi tiếp tục vượt qua Malaysia 2-0 tại sân Mỹ Đình tối 19-8. Kết quả này giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, qua đó lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở chung kết ASEAN Cup.

Niềm vui sau tấm vé vào chung kết vẫn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ dù quãng nghỉ sau vòng bán kết rất ngắn. Toàn đội chỉ có khoảng nửa ngày nghỉ ngơi trước khi lên đường sang Thái Lan để kịp chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi vào 20 giờ ngày 22-8 tới.

Trao đổi nhanh với SGGPO tại sân bay Suvarnabhumi, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh thông tin về thể trạng và tinh thần ổn định cùng sự tự tin của cả đội khi hướng tới cuộc so tài với Thái Lan. “Toàn đội cũng nhanh chóng gác lại trận bán kết để tập trung cho thử thách phía trước”, Xuân Mạnh nói.

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Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tự tin hướng đến cuộc so tài với đội chủ nhà Thái Lan (ẢNH: TÂM HÀ)

Ngay tại sân bay, tất cả các thành viên đội tuyển cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Nhiều cổ động viên có mặt để xin chữ ký, chụp ảnh và gửi lời chúc may mắn đến thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, một nhóm cổ động viên đến từ Thái Bình còn hỏi thăm các thành viên quê hương, trong đó có cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Theo trợ lý Nguyễn Công Mạnh, do vừa trải qua trận đấu vào tối 19-8 nên trong ngày đầu tiên tại Bangkok, các cầu thủ chủ yếu nghỉ ngơi và tập nhẹ ngay tại khách sạn để hồi phục thể lực. Chiều 21-8, toàn đội sẽ có buổi tập làm quen sân Rajamangala vào lúc 17 giờ. Đây cũng là buổi tập quan trọng cuối cùng trước trận chung kết lượt đi với Thái Lan.

Một số hình ảnh đội tuyển Việt Nam đến Bangkok (ẢNH: TÂM HÀ)

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Đoàn Văn Hậu nhận sự cổ vũ, động viên từ người hâm mộ
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Thủ môn Lê Giang Patrik trò chuyện với Nguyễn Tài Lộc
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Gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm sum vầy
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Tiền đạo Xuân Son, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026, ký tặng người hâm mộ
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HỮU THÀNH (từ Bangkok)

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