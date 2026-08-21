Cổ động viên Việt Nam mua trọn 3.000 vé xem chung kết ASEAN Cup 2026 tại Thái Lan

Toàn bộ 3.000 vé dành cho cổ động viên (CĐV) Việt Nam tại trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam đã được bán hết trước một ngày trận đấu diễn ra.

Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẵn sàng tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết lượt đi giữa hai đội lăn bóng lúc 20 giờ ngày 22-8 trên sân Rajamangala. Theo đại diện truyền thông Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), nước chủ nhà bố trí 3.000 vé cho CĐV Việt Nam với giá 500 baht/vé, tương đương khoảng 400.000 đồng. Đến sáng 21-8, khu vực dành cho người hâm mộ Việt Nam đã không còn vé trên hệ thống bán vé trực tuyến của Thái Lan.

Khu vực dành cho CĐV Việt Nam được bố trí riêng và sẽ được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, theo ghi nhận, một số kiều bào tại Thái Lan đã mua và thanh toán vé trực tuyến nhưng chưa thể nhận vé do hệ thống bán vé của nước chủ nhà gặp trục trặc. Những người này dự kiến sẽ đến trụ sở FAT để nhờ hỗ trợ.

Ngoài khu vực dành cho CĐV Việt Nam, khu VIP tại khán đài phía Tây (W1) cũng đã được thông báo hết vé. Tuy nhiên, nhiều khu vực khác trên sân Rajamangala vẫn còn vé.

Sân Rajamangala có sức chứa khoảng 51.000 khán giả. FAT bắt đầu mở bán vé trận chung kết lượt đi từ ngày 18-8 theo hai hình thức trực tiếp tại sân Rajamangala và trực tuyến. Vé được chia thành 5 mức giá, gồm 200, 250, 300, 400 và 500 baht. Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến thông qua ThaiTicketMajor, một trong những hệ thống phân phối vé lớn tại Thái Lan, đồng thời phải trả thêm 30 baht phí dịch vụ cho mỗi vé.

Hệ thống bán vé trực tuyến của Thái Lan ghi nhận vé dành cho khu vực CĐV Việt Nam đã hết. ẢNH: HỮU THÀNH

Việc đội tuyển Việt Nam trở lại Rajamangala nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bangkok và các khu vực lân cận. Nhiều CĐV từ Việt Nam cũng lên kế hoạch sang Thái Lan để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhu cầu lưu trú quanh sân Rajamangala cũng tăng cao. Theo thông tin từ một số khách sạn và nền tảng đặt phòng, nhiều khách sạn từ 3 sao trong bán kính khoảng 2 km quanh địa điểm thi đấu đã hết phòng hoặc chỉ còn số lượng hạn chế.

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Bangkok từ chiều 20-8. Vào lúc 17 giờ ngày 21-8, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có buổi tập làm quen sân Rajamangala. Trước đó 30 phút, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng một tuyển thủ Việt Nam sẽ tham dự họp báo trước trận.

Rajamangala cũng là địa điểm gắn với những kết quả đáng nhớ của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. HLV Kim Sang-sik đang duy trì thành tích toàn thắng trước các đội tuyển Thái Lan khi thi đấu tại sân này, sau những chiến thắng ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 và SEA Games 2025.

HỮU THÀNH (từ Bangkok)