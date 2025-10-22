Sân chơi dạy sự tử tế cho những mầm non bóng đá

Không chỉ là giải đấu phong trào dành cho lứa tuổi nhi đồng, Giải Bóng đá VJSS Nhi đồng TPHCM - Yamaha Cup 2025 còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách, kỷ luật và tinh thần tử tế cho các mầm non của bóng đá nước nhà.

Đại diện cầu thủ tham dự giải giới thiệu trang phục thi đấu của các đội.

Tại buổi họp báo công bố Nhà tài trợ chiến lược Yamaha Motor Việt Nam và lễ bốc thăm chia bảng, đại diện Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) - ông Đoàn Minh Xương - nhấn mạnh: “Thay mặt HFF, tôi vô cùng hoan nghênh và đánh giá cao sự ra đời của giải đấu này. HFF luôn là lá cờ đầu của phong trào bóng đá cả nước, và nền tảng của nó chính là bóng đá học đường. Sự kiện không chỉ khởi động cho một mùa giải sôi động, mà còn thể hiện tinh thần hợp tác xã hội hóa mạnh mẽ giữa các tổ chức thể thao, giáo dục và doanh nghiệp”.

Theo ông Xương, Giải VJSS Nhi đồng - Yamaha Cup không chỉ là nơi các em thi đấu, mà còn là môi trường rèn luyện nhân cách. Bởi bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban tổ chức đặc biệt chú trọng giáo dục tinh thần thể thao và văn hóa ứng xử. Mỗi trận đấu sẽ là một “tiết học sống động” về cách bắt tay đối thủ, cách nói lời cảm ơn, cách xử lý khi thua cuộc hay ăn mừng khi chiến thắng. Những giá trị nhỏ đó sẽ trở thành hành trang cho các cầu thủ nhí trong tương lai, những công dân biết sống tích cực, biết sẻ chia và tôn trọng người khác. “Bóng đá không chỉ dạy kỹ thuật, mà còn dạy các con làm người, dạy sự tử tế”, ông Xương nhấn mạnh.

Giải năm nay quy tụ 32 đội bóng nhi đồng tiêu biểu trên toàn thành phố, được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, các đội sẽ tiếp tục thi đấu ở bốn hạng đấu gồm Champion A, B, C và D. Mô hình này đảm bảo không có đội nào bị loại sớm, giúp tất cả các cầu thủ được thi đấu đến trận cuối cùng. Đây là điều đặc biệt quan trọng với lứa tuổi tiểu học, khi niềm vui chơi bóng và sự tự tin quan trọng hơn cả kết quả.

Ông Võ Trần Huy, đại diện nhà tài trợ chính Yamaha Motor Việt Nam trao chiếc Cúp Ủy nhiệm quyền tổ chức cho ông Nguyễn Hoài Anh, đại diện VJSS.

Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30-11 tại CLB Bóng đá Thủ Đức (146 Nam Hòa, P. Bình Trưng, TPHCM) với tổng giải thưởng hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng công bố kế hoạch tổ chức Giải VJSS Nhi đồng TP Cần Thơ vào cuối tháng 12-2025 với sự tham gia của 24 đội bóng trên địa bàn thành. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định cam kết phát triển bóng đá cộng đồng sâu rộng trên khắp cả nước.

LÊ ANH