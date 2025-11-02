Salah hy vọng bàn thắng thứ 250 sẽ khơi dậy sự hồi sinh

Tiền đạo Mohamed Salah thừa nhận không hài lòng với phong độ của mình trong mùa giải này, nhưng cho biết anh “rất tự hào” khi ghi bàn thắng thứ 250 cho Liverpool góp phần làm nên chiến thắng 2-0 trước Aston Villa.

Mohamed Salah ghi bàn giúp Liverpool làm nên chiến thắng 2-0 trước Aston Villa.

Với chuỗi trận gần đây của Liverpool, vốn càng trở nên tồi tệ hơn sau trận thua Crystal Palace ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, sự căng thẳng ban đầu là điều dễ nhận thấy, với mỗi đường chuyền hỏng đều khiến đám đông Anfield thất vọng. Tâm trạng của họ gần như trở nên tồi tệ hơn ở phút thứ 5 khi Aston Villa chỉ còn cách bàn thắng dẫn trước vài phân. Đó là một trong 2 tình huống cầu thủ Aston Villa bị khung gỗ từ chối trong vòng 20 phút.

Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi và Liverpool đáng lẽ đã có thể vươn lên dẫn trước ở phút 23, nhưng cú sút của Dominik Szoboszlai không khó bị Emiliano Martinez hóa giải. Thủ thành người Argentina một lần nữa từ chối cú sút của tiền vệ Liverpool ở phút 32. Sân Anfield bùng nổ ngay trước giờ nghỉ giải lao khi Hugo Ekitike đánh đầu tung lưới đối phương từ khoảng cách 11 mét, nhưng anh đã việt vị và VAR đã hủy bỏ nỗ lực này.

Tuy nhiên, niềm vui đã đến ngay sau đó, khi Martinez mắc một sai lầm nghiêm trọng chuyền thẳng cho Salah, người đã ghi bàn vào lưới trống từ ngay trong vòng cấm, tạo nên bàn thắng lịch sử - Salah trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 250 bàn cho Liverpool, theo bước chân của Ian Rush và Roger Hunt. Pha lập công này cũng giúp Salah san bằng kỷ lục đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất cho một CLB tại giải Ngoại hạng Anh của cựu tiền đạo Man.United, Wayne Rooney - với 276 bàn (188 bàn thắng và 88 đường kiến ​​tạo). “Ghi bàn và giành danh hiệu cho một CLB như vậy là một cảm giác tuyệt vời”, Salah chia sẻ. “Tôi không coi đó là điều hiển nhiên, tôi rất tự hào. Thật vui vì điều đó!”.

Salah trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 250 bàn cho Liverpool sau Ian Rush và Roger Hunt.

Ở phút 58, Liverpool đã kết liễu trận đấu khi Ryan Gravenberch, người vừa trở lại sau chấn thương, ghi bàn để mang về chiến thắng đầu tiên cho Liverpool tại giải đấu kể từ ngày 20-9. Chiến thắng này đến sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 3, và duy trì cách biệt 7 điểm kém hơn ngôi đầu của Arsenal. “Chiến thắng này rất quan trọng”, Salah chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi đã thua một vài trận ở Ngoại hạng Anh và Champions League, nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã bắt đầu trở lại và đây là một kết quả tốt trước những trận đấu rất quan trọng với Real Madrid và Man.City. Đó là một chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi hôm nay”.

Phong độ của Salah đã bị soi xét kỹ lưỡng trong những tuần gần đây, và ngôi sao người Ai Cập thậm chí còn bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận đấu gần nhất của Liverpool tại Champions League với Eintracht Frankfurt. Khi được hỏi liệu anh có hài lòng với màn trình diễn cá nhân của mình trong mùa giải này không, Salah trả lời: “Không, nhưng tôi hiểu bóng đá. Tôi đã chơi bóng đá nhiều năm rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng đây là một mùa giải rất khó khăn với chúng tôi, chúng tôi có một vài cầu thủ mới, những bản hợp đồng rất chất lượng, nhưng họ cần thời gian để thích nghi với đội bóng và chúng tôi cũng đã mất một vài cầu thủ giỏi. Chúng tôi chỉ cần thời gian để thích nghi và hiểu rõ lối chơi của nhau là sẽ ổn thôi”.

VIỆT TÙNG