Sadio Mane lần đầu tiết lộ lý do từ chối Man.United

Tiền đạo Sadio Mane cho biết từng từ chối lời đề nghị chuyển đến Man.United một năm trước khi ký hợp đồng với Liverpool, vì “không tin” HLV khi đó là Louis van Gaal sẽ cho anh thi đấu thay thế Wayne Rooney, Robin van Persie và Angel Di Maria.

Sadio Mane trong màu áo Al Nassr ở giải Saudi Pro League. Ảnh: ESPN

Trò chuyện trên podcast Rio Ferdinand Presents, tiền đạo người Senegal tiết lộ đã có cuộc nói chuyện với HLV Van Gaal của Man.United vào mùa hè năm 2015 khi còn ở Southampton. Cuối cùng, Mane đã từ chối Quỷ đỏ và hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 36 triệu bảng đến Liverpool 12 tháng sau đó - nơi anh là nguồn cảm hứng giúp đội bóng của Jurgen Klopp giành chiến thắng tại Champions League và Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao 33 tuổi, người hiện đang chơi cùng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr ở giải Saudi Pro League, kể lại: “Lúc đó, Man.United đã gọi cho tôi. Tôi đã nói chuyện với Van Gaal. Lúc tôi nói chuyện với Van Gaal, Rooney đang ở đó, Di Maria cũng ở đó. Và Memphis Depay cũng ở đó. Khi họ không chiêu mộ được tôi, họ đã mua Anthony Martial”.

Mane đi vào chi tiết: “Van Gaal gọi cho tôi, và nói, ‘Tôi muốn cậu đến Man.United’. Tôi nói, ‘Thật sao?’ Ông ấy nói, ‘Ừ’... Ông ấy nói ‘Chúng ta sẽ xem xét điều gì là tốt nhất, vì tôi biết cậu là một cầu thủ giỏi và cậu có thể giúp đội bóng, và chúng tôi cũng có thể giúp cậu trở thành những cầu thủ tốt hơn’. Và sau đó tôi nói, ‘Được rồi, câu hỏi của tôi là: ông đã có Rooney, có Di Maria, có Van Persie, có Depay. Vậy tôi sẽ chơi ở đâu?’ Đó là câu hỏi của tôi, bởi vì tôi muốn được ra sân. Ông ấy nói, ‘Tôi biết tài năng của cậu, cậu rất giỏi. Nhưng nếu cậu tập luyện tốt, tạo được ấn tượng tốt, cậu sẽ được ra sân. Nhưng chúng tôi còn một cầu thủ khác cũng rất giỏi’. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục vào lời giải thích của ông ấy... Thật sự thì tôi chưa sẵn sàng tại thời điểm đó, tôi còn trẻ. Tôi vẫn cần ai đó giúp đỡ mình nhiều hơn. Và thêm một hoặc hai năm nữa để trở thành người tôi mong muốn. Vì tôi vẫn còn ở Southampton”.

Mane cũng đã nói chuyện với Tottenham Hotspur trong cùng mùa hè đó, và nói rằng anh đã bị thu hút bởi viễn cảnh được thi đấu dưới thời Mauricio Pochettino hơn là chuyển đến Man.United: “Tôi cũng đã đến sân tập của Tottenham. Tôi nhìn thấy cơ sở vật chất, gặp HLV, nói chuyện với ông ấy và tôi tin tưởng hơn dự án của Man.United. Bởi vì Man.United quá đông... vấn đề là quá nhiều cầu thủ lớn đang ở đó”.

PHI SƠN