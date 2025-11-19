Sacchi 'lo lắng' trận play-off của Italy: Gattuso cần trại huấn luyện bổ sung

Cựu HLV đội tuyển Italy, Arrigo Sacchi tin rằng Gennaro Gattuso và đội hình hiện tại cần một trại huấn luyện đặc biệt trước vòng play-off World Cup vào tháng 3, khi ông tỏ ra "lo lắng" sau trận thua Na Uy 1-4 trên sân nhà.

Cựu HLV Arrigo Sacchi phân tích những sai lầm của Italy trong trận thua Na Uy

Italy phải bằng lòng với suất dự vòng play-off World Cup lần thứ ba liên tiếp sau trận thua Na Uy hôm Chủ nhật. Kết quả đó khiến Italy kém Na Uy đến 6 điểm ở bảng I, đành nhìn đội bóng Bắc Âu giành chiếc vé chính thức dự World Cup 2026.

Bây giờ, Italy phải chờ đợi kết quả bốc thăm vào thứ Năm để biết vận may của mình. Dù sao, Italy vẫn là nhóm hạt giống số một và sẽ được bốc thăm gặp một trong những đội xếp hạng thấp hơn trong trận bán kết play-off một lượt vào ngày 26-3. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ tiến vào trận chung kết play-off vào ngày 31-3, một lần nữa, trận đấu sẽ chỉ diễn ra một lượt.

Điều đáng lo ngại cho Gattuso và ban huấn luyện của ông là việc không còn loạt trận FIFA nào từ nay đến tháng Ba, đồng nghĩa với việc ông sẽ chỉ có 1 hoặc 2 buổi tập để làm việc với các cầu thủ trước trận bán kết play-off World Cup quyết định vào ngày 26-3.

Đã có ý kiến ​​cho rằng FIGC sẽ tìm cách tập hợp đội hình, hoặc thậm chí có khả năng dời các trận đấu Serie A để tạo điều kiện cho một loạt trận quốc tế ngắn nhằm giúp đội tuyển Italy chuẩn bị cho vòng play-off World Cup.

Trả lời tờ La Gazzetta dello Sport, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi khẳng định rằng một trại tập huấn trước vòng play-off là điều cần thiết. "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu Italy không đoạt vé dự World Cup, nhưng chúng ta cần phải thức tỉnh. Chúng ta không thể chơi như cách đã thể hiện trong hiệp 2 trước Na Uy. Và làm sao có thể nói rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau những trận đấu quyết định vào tháng 3 này? Trong tình huống như thế này, liều thuốc duy nhất tôi có là: Tập luyện. Tuy nhiên, Gattuso không thể làm việc với đội bóng của mình vì các cầu thủ đã trở lại CLB và mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Tôi nhắc lại: Tôi lo lắng”.

Sacchi tiếp tục giải thích những khó khăn của Italy đến từ đâu. “Tôi đã thấy những sai lầm cá nhân và tập thể mà bạn không thể mắc phải ở một mức độ nhất định. Tôi đang tìm kiếm sự biện minh cho thái độ tâm lý của họ, đặc biệt là trong hiệp 2. Azzurri đã hơi sợ hãi, họ đánh mất tinh thần và trông có vẻ sợ chiến thắng. Sự thật vẫn là trong cả 4 bàn thua hôm Chủ nhật, có những sai lầm rõ ràng mà một cầu thủ Serie A không thể mắc phải. Một số cầu thủ quay lưng lại khi bóng được tạt vào, một số để Haaland có cú sút phạt ở giữa vòng cấm, một số lại mắc lỗi trong các đường chuyền. Bạn không thể tiến xa nếu chơi như vậy”.

Sacchi biết Italy cần phải làm gì để sửa chữa những sai lầm: “Chúng ta cần nhận thức được những hạn chế của mình. Tuy nhiên, bạn cần rất nhiều sự khiêm tốn để làm điều đó. Bạn phải hành động như một giáo viên dạy bảng chữ cái cho học sinh lớp một. Tôi không nói quá đâu. Tôi nghe rất nhiều lời bàn tán về đội hình, phương pháp, chiến thuật, nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải đào sâu vào các khái niệm cơ bản".

“Theo tôi, họ cần một trại huấn luyện tại Coverciano trước loạt trận tháng 3. Gattuso có thể tập luyện cùng họ vài ngày, sắp xếp lại đội hình sau cú sốc này, nạp lại năng lượng, cả về mặt tâm lý, và cải thiện những gì chưa hiệu quả. Nhưng tôi chắc chắn các câu lạc bộ sẽ phản đối một yêu cầu như vậy. Tôi nhớ những trận chiến mà tôi đã phải chiến đấu khi còn ở băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Lợi ích cá nhân luôn được đặt lên hàng đầu ở Italy, và chúng tôi không hiểu rằng để xây dựng một đội bóng, bao gồm cả đội tuyển quốc gia, cần có thời gian, sự kiên nhẫn và luyện tập. Luyện tập thật nhiều".

HOÀNG HÀ