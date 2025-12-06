HLV tuyển Pháp hào hứng trước cuộc đối đầu giữa Mbappe và Haaland tại World Cup

Hai siêu tiền đạo Kylian Mbappe và Erling Haaland xếp chung bảng tại World Cup 2026.

Mbappe đã ghi 30 bàn sau 24 trận cho Real Madrid và đội tuyển Pháp kể từ đầu mùa giải này, trong khi Haaland đã ghi 33 bàn sau 24 lần ra sân cho Man.City và tuyển Na Uy. “Đây sẽ là một cuộc đối đầu tuyệt vời”, Deschamps phát biểu với các phóng viên tại Washington, nơi Pháp và Na Uy nằm cùng bảng với Senegal trong một bảng đấu được đánh giá là khó khăn. “Cả 2 đội đều sở hữu rất nhiều tên tuổi lớn, nhưng dĩ nhiên Kylian và Haaland là hai cầu thủ được cả thế giới công nhận và họ sẽ là 2 trong số những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới”.

Các bàn thắng của Haaland đã giúp Na Uy dẫn đầu bảng vòng loại, vượt qua Italy để qua đó lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998. Trong khi Pháp sẽ hướng đến chức vô địch World Cup thứ 3 để bù đắp cho thất bại trước Argentina trên chấm luân lưu ở trận chung kết năm 2022 tại Qatar. Bảng I sẽ được hoàn tất các đại diện bởi đội chiến thắng ở một trong những trận play-off liên lục địa diễn ra vào tháng 3, đến từ Iraq, Bolivia hoặc Suriname.

Trận đấu với Senegal gợi lại ký ức về năm 2002, khi Pháp đến giải đấu đồng đăng cai bởi Nhật Bản và Hàn Quốc với tư cách là đương kim vô địch nhưng đã để thua quốc gia Tây Phi này ngay trong trận mở màn, và bị loại ngay từ vòng bảng. “Mỗi kỳ World Cup đều có câu chuyện riêng và chúng tôi cần đảm bảo kỳ World Cup này đẹp nhất có thể”, Deschamps, người sẽ chấm dứt 14 năm dẫn dắt Les Bleus sau giải đấu để, chia sẻ.

Nếu tuyển Pháp đứng đầu bảng, họ sẽ gặp một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng ở vòng 32 đội. Nhưng sau đó, nhiều khả năng tuyển Đức sẽ cản đường họ ở vòng 16 đội. “Tất nhiên, với tư cách là đội tuyển Pháp, chúng tôi có vị thế và được kỳ vọng rất nhiều, nhưng chúng tôi cần thể hiện sự tôn trọng và khiêm tốn ngay từ đầu”, Deschamps nói thêm. “Trước khi nghĩ về những gì ở trên đỉnh cao, chúng tôi sẽ cần phải nỗ lực từng bước một và những bước đầu tiên luôn khó khăn”.

