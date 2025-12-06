World Cup 2026: Argentina và Messi nằm ở bảng đấu khá nhẹ

Kỳ World Cup năm sau đã trở thành tâm điểm chú ý vào thứ Sáu khi một kết quả bốc thăm xác định Argentina và Lionel Messi sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu với Algeria, trong khi chủ nhà Mỹ sẽ mở màn với Paraguay…

Vòng chung kết World Cup 2026 nóng lên sau kết quả bốc thăm vòng bảng vào thứ Sáu.

Buổi lễ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy đặc biệt có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Chương trình mở màn kéo dài gần bằng một trận bóng đá, với lễ bốc thăm chính thức cho giải đấu mở rộng 48 quốc gia bắt đầu ở phút thứ 87. Những quả bóng có tên các đội được các vận động viên nổi tiếng của Bắc Mỹ là Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge và Wayne Gretzky chọn.

Hiện 42 đội tuyển đã được xác định, và 22 đội sẽ tranh tài ở vòng play-off để giành 6 suất, sẽ được quyết định vào ngày 31-3. Các đội tuyển từ Brazil, nhà vô địch 5 lần, đến những tân binh Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan đã biết được các đối thủ vòng bảng của mình, trong giải đấu có 104 trận được khởi tranh vào ngày 11 tháng 6 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, địa điểm thi đấu cụ thể cho tất cả các trận đấu vòng bảng và giờ thi đấu chính thức chỉ được công bố vào thứ Bảy này.

Đương kim vô địch Argentina, đội bóng 3 lần đăng quang, sẽ khởi tranh vào ngày 16-6. Albiceleste sau đó sẽ đối đầu với đội tuyển Áo và Jordan ở Bảng J. Argentina đã bất ngờ để thua trận mở màn năm 2022 trước Saudi Arabia trước khi giành chiến thắng chung cuộc trước tuyển Pháp trên chấm luân lưu.

Đồng chủ nhà Mỹ, nơi diễn ra đa số các trận đấu, sẽ bắt đầu Bảng D với Paraguay vào ngày 12-6. Tuyển Mỹ, đội đã lọt vào bán kết tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 và tứ kết năm 2002, sẽ gặp Australia sau đó 6 ngày, và sẽ gặp một đội đang chờ xác định ở vòng play-off bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Slovakia hoặc Kosovo vào ngày 25-6.

Mexico, đồng chủ nhà khác, sẽ thi đấu trận khai mạc giải đấu tại sân vận động Azteca ở Mexico City vào ngày 11-6 với Nam Phi ở Bảng A. El Tri sau đó sẽ gặp Hàn Quốc và khép lại vòng đầu tiên với một đội đang chờ xác định ở vòng play-off bao gồm CH Séc, Ireland, Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia.

Đội tuyển Anh, đội bóng duy nhất giành chức vô địch năm 1966, sẽ gặp Croatia, Ghana và Panama ở Bảng L. Đội tuyển Brazil, nhà vô địch 5 lần, sẽ gặp Morocco, Haiti và Scotland ở Bảng C. Đội tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch năm 2010, sẽ gặp Cape Verde, Saudi Arabia và Uruguay ở Bảng H. Trong khi đội tuyển Đức, nhà vô địch 4 lần, sẽ gặp Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador ở Bảng E.

Đội tuyển Pháp, nhà vô địch 2 lần, sẽ bắt đầu giải đấu vào ngày 16-6 với Senegal. Sau đó, Pháp sẽ gặp Bolivia, Iraq hoặc Suriname ở Bảng I, và cuối cùng là Na Uy ở bảng đấu được xem có lẽ là khó khăn nhất.

Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, giống như Messi được kỳ vọng sẽ chơi ở kỳ World Cup thứ 6, sẽ có các trận đấu ở Bảng K với Uzbekistan, Colombia và đội giành suất play-off gồm Congo, Jamaica hoặc New Caledonia. Nếu Bồ Đào Nha và Argentina giành chiến thắng ở các bảng đấu của mình, Ronaldo và Messi có thể sẽ gặp nhau ở tứ kết tại.

Các bảng đấu khác bao gồm:

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand

Bảng B: Canada, Thụy Sĩ, Qatar và Italy, Bosnia-Herzegovina, Wales hoặc Bắc Ireland

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia và Thụy Điển, Ukraine, Albania và Ba Lan

Các đội nhất bảng và nhì bảng từ 12 bảng sẽ tiến vào vòng 32 đội mới, cùng với 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tất cả các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi sẽ diễn ra tại Mỹ, với trận chung kết diễn ra vào ngày 19-7 tại East Rutherford, New Jersey.

VIỆT TÙNG