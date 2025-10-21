Rồi giông bão cũng sẽ sớm đi qua!

Dù vẫn đang loay hoay đi tìm chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 và tạm thời chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, đội Thanh Hóa đang cho thấy những tín hiệu lạc quan. Màn trình diễn đầy nỗ lực từ các học trò HLV Choi Won-kwon trước PVF-CAND cuối tuần qua là cơ sở để đội bóng xứ Thanh tin vào kết quả tích cực trong thời gian tới.

Thủ quân Doãn Ngọc Tân ôm Trịnh Văn Lợi ăn mừng đầy cảm xúc trên sân PVF. ẢNH: ANH TRẦN

Đến sân nhà của PVF-CAND để thi đấu vòng 7, Thanh Hóa thậm chí còn dẫn trước của Võ Nguyên Hoàng sau hiệp 1. Ngay cả khi bị đội chủ nhà ghi liền 2 bàn chỉ trong 8 phút, đoàn quân của HLV Choi Won-kwon không hề nao núng. Họ xốc lại tinh thần, siết chặt đội hình, triển khai những đợt tấn công, để rồi siêu phẩm của Trịnh Văn Lợi đã mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng xứ Thanh.

Việc chân sút trẻ Nguyên Hoàng có được bàn thắng đầu tiên tại mùa giải mới cũng là một tia hy vọng để đội bóng xứ Thanh bám víu lúc này. Với Thanh Hóa, từng điểm số tích lũy được đều vô cùng quý giá trong cuộc đua lẩn tránh 1,5 suất rớt hạng.

Kể từ khi Chủ tịch Cao Tiến Đoan gặp biến cố ở hậu trường, "con tàu" mang tên Thanh Hóa có phần lệch hướng, và đã có những nhận định cho rằng con tàu ấy đang có dấu hiệu đi vào ngõ cụt. Ở phòng thay đồ, đúng là có những lo lắng từ các cầu thủ về tương lai đội bóng, về những khoản lương, thưởng hay tiền lót tay, không ai dám chắc sẽ đến tay họ hay không.

Nhưng Doãn Ngọc Tân cùng đồng đội không hề bi quan. Các thành viên của đội bóng xứ Thanh, cũng như người hâm mộ của họ, vẫn lạc quan hướng về phía trước. Bởi nếu cứ giữ khuôn mặt ủ rũ như thế, thì chính “chén cơm” của cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn nỗ lực trong pha tranh chấp bóng. ẢNH: ANH TRẦN

Lúc này, các thành viên của đội Thanh Hóa cần hơn bao giờ hết những lời động viên, sự tiếp lửa về mặt tinh thần từ người hâm mộ xứ Thanh. Trong bối cảnh trụ cột đang vướng vào vòng lao lý, việc gia đình bầu Đoan vẫn tiếp tục duy trì hoạt động cho CLB là điều đáng trân trọng. Trưởng đoàn Cao Hoàng Đức, con trai của bầu Đoan, cũng cần nhận được sự ủng hộ từ mọi nguồn lực.

Và chính các thành viên của CLB vẫn tiếp tục sát cánh như một bảo chứng cho tinh thần đoàn kết nội bộ rất cao. Lát cắt rõ nhất là việc thủ quân Ngọc Tân đã nghiến răng trở lại đội hình thi đấu, dù chỉ gần 2 tháng trước, anh phải trải qua ca phẫu thuật vùng xương sườn.

HLV Choi Won-kwon cũng trải lòng sau trận đấu với PVF-CAND rằng ông cùng các thành viên của Thanh Hóa cho đến lúc này đều đã cố gắng hết sức. “Là người đứng đầu về chuyên môn, tôi không bao giờ bỏ cuộc. Dù tương lai của CLB thế nào, chúng tôi vẫn luôn ra sân với tinh thần và nỗ lực hết mình”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cam kết.

Người ta luôn tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tin rằng các cầu thủ Thanh Hóa khi bị dồn về phía chân tường thường sẽ giống như một chiếc lò xo bị nén rất lâu, rồi bật lại một cách mạnh mẽ về phía trước. Chính sự quyết tâm ấy sẽ trở thành vũ khí tinh thần lợi hại cho thầy trò HLV Choi Won-kwon hướng đến kết quả tốt nhất ở chuyến làm khách trước SLNA.

Tin liên quan Chỉ HLV Đặng Trần Chỉnh phù hợp với Becamex TPHCM

HỮU THÀNH