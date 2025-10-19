Rộ thông tin danh sách 20 cầu thủ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dự kiến tập trung

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập huấn giai đoạn 2 từ ngày 25-10 và HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đang lên danh sách cầu thủ phù hợp.

Cầu thủ Kim Thanh được cho là có suất tham dự đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Qua trao đổi cùng SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông và ban huấn luyện sẽ lên danh sách lực lượng cầu thủ phù hợp để tập huấn giai đoạn 2.

Tuy nhiên vào lúc này, nhiều nguồn tin đã rộ lên danh sách 20 cầu thủ có thể được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập gồm Phạm Quỳnh Hương, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Hoàng Hồng Hạnh, Bùi Thị Ánh Thảo (chủ công), Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Xuân (đối chuyền), Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lưu Thị Huệ, Lê Thùy Linh (phụ công), Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi (chuyền 2), Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến, Hà Kiều Vy.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thành lập tới thời điểm hiện tại và sẽ được quyết định của Cục TDTT Việt Nam thời gian tới.

Giai đoạn thứ 2 của đợt tập trung là thời điểm HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện và cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc. Vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có đủ thời gian xem xét kỹ phong độ từng cầu thủ để đưa ra đề xuất tập trung của mình. Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Quảng Ninh ở thời điểm trước mắt sau đó sẽ có phương án tập huấn tiếp theo.

Tin liên quan Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến tập huấn tại Quảng Ninh

MINH CHIẾN