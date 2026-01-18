Real Madrid vượt qua tiếng la ó để giành chiến thắng đầu tiên dưới thời Arbeloa

Những người hâm mộ Real Madrid tức giận đòi Chủ tịch Florentino Perez từ chức và la ó chính đội bóng của mình trước khi họ đánh bại Levante 2-0 tại La Liga vào thứ Bảy, mang về chiến thắng đầu tiên cho tân HLV Alvaro Arbeloa.

Trận ra mắt của Arbeloa sau khi thay thế Xabi Alonso đã kết thúc bằng thất bại nhục nhã tại Copa del Rey giữa tuần trước trước đội bóng hạng 2 Albacete, nhưng các bàn thắng trong hiệp 2 của Kylian Mbappe và Raul Asencio đã giúp Real Madrid giành được 3 điểm quan trọng tại La Liga trên sân Santiago Bernabeu đầy tâm trạng. Các ngôi sao Vinicius Junior và Jude Bellingham đã phải hứng chịu sự giận dữ từ người hâm mộ trên sân nhà sau một tuần thi đấu thảm hại. Mbappe cũng đá chính nhưng không bị la ó.

Thứ Bảy, 17-1, cũng là sinh nhật thứ 43 của Arbeloa và cuối cùng anh đã có thể ăn mừng bằng một chiến thắng, mặc dù đội bóng của anh thiếu năng lượng và sự bùng nổ trong hiệp một. “Chiến thắng ngày hôm nay rất quan trọng”, Arbeloa nói. “Chúng tôi biết mình đã phải trải qua những gì. Chúng tôi đã có một tuần khó khăn, không dễ để vượt qua. Chúng tôi đã làm được điều đó bằng cách giành chiến thắng trước các cổ động viên của mình. Tôi luôn tôn trọng các cổ động viên của sân Bernabeu. Tôi từng bị la ó khi còn là cầu thủ, và điều làm nên sự vĩ đại của CLB này chính là mức độ xuất sắc mà họ đòi hỏi”.

Sau hiệp đầu mờ nhạt, Real Madrid bước vào hiệp 2 với nhiều động lực hơn, với việc HLV Arbeloa tung Franco Mastantuono và Arda Guler vào sân. Mbappe đã kiếm được một quả phạt đền từ Adrian de la Fuente trong vòng cấm, và anh đã thực hiện thành công, ghi bàn thắng thứ 19 của mình tại giải đấu mùa này. Mbappe đã ghi được 50 bàn thắng trong 53 trận đấu tại La Liga, chỉ kém một chút so với cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Real Madrid, Cristiano Ronaldo, để đạt được cột mốc này - siêu sao người Bồ Đào Nha đã làm được điều đó trong 51 lần ra sân.

Asencio nhân đôi lợi thế cho Real Madrid với cú đánh đầu vào góc cao khung thành từ quả phạt góc của Guler, giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận. Bellingham suýt ghi bàn thắng thứ 3 nhưng Mathew Ryan đã cản phá cú đánh đầu của anh, và thủ thành này sau đó cứu thua trước Vinicius sau pha đột phá tốc độ của cầu thủ người Brazil. Ryan tiếp tục cản phá Bellingham khi căng thẳng lắng xuống vào cuối trận.

Mặc dù gặp khó khăn, Real Madrid đã thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn một 1 điểm trước khi đội đầu bảng làm khách trên sân của Real Sociedad vào Chủ nhật. “Hôm nay là một ngày rất quan trọng, được thi đấu trước người hâm mộ của chúng tôi, chúng tôi muốn xoay chuyển tình thế”, Asencio nói với Real Madrid TV. Real Madrid sẽ có trận gặp Monaco tại Champions League vào tuần tới.

Ở các diễn biến khác. Hai bàn thắng trong hiệp 2 của Aitor Ruibal và Pablo Fornals đã giúp Real Betis giành chiến thắng ấn tượng trước đội khách Villarreal. Betis kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một khá cân bằng trước khi Ruibal ghi bàn mở tỷ số ở phút 57. Thẻ đỏ của Santi Comesana vì pha phạm lỗi thô bạo với Giovani Lo Celso đã khiến nhiệm vụ của Villarreal khó khăn hơn, và Fornals đã kết liễu trận đấu bằng cú sút chính xác từ ngoài vòng cấm khi chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ.

Thất bại này khiến Villarreal vẫn kém đội đầu bảng Barcelona 8 điểm và làm giảm cơ hội cạnh tranh chức vô địch La Liga lần đầu tiên trong lịch sử của họ. “Đó là một trận đấu khó khăn, những chi tiết nhỏ đã dẫn đến chiến thắng của Betis, tôi nghĩ một trận hòa sẽ công bằng hơn”, tiền vệ Dani Parejo của Villarreal nói với Movistar. “Chúng tôi thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm nhưng đã có một số cơ hội rõ ràng... Tôi nghĩ toàn đội đã thể hiện tốt, nhưng ở cả 2 khu vực cấm địa, chúng tôi đều chưa đủ tốt”.

Vedat Muriqi lập hat-trick cho Mallorca trong chiến thắng 3-2 trước Athletic Bilbao. Tiền đạo người Kosovo ghi bàn sớm và tận dụng thành công 2 quả phạt đền. Osasuna đánh bại đội cuối bảng Oviedo với tỷ số 3-2.

