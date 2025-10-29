Real Madrid sẽ không trừng phạt Vinicius

Vinicius Junior phản ứng không thể chấp nhận được sau quyết định thay người của HLV Xabi Alonso.

Tuyển thủ Brazil tỏ ra rất tức giận trước quyết định của HLV Xabi Alonso rút anh ra - được thay thế bởi đồng hương Rodrygo - ở phút 72 trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona tại La Liga trên sân Santiago Bernabeu, khi trận đấu vẫn đang trong thế cân bằng. Vinicius đã phản ứng bằng một hành động thể hiện sự bất đồng rõ ràng, đầu tiên là liên tục chỉ vào mình để hỏi liệu anh ta có bị thay ra không, sau đó là la hét và cười cợt, trước khi lướt qua HLV Alonso trên đường biên và đi xuống đường hầm. Tuyển thủ Brazil sau đó đã trở lại băng ghế dự bị trước khi “tích cực” tham gia vào cuộc ẩu đả giữa 2 đội sau tiếng còi mãn cuộc. Vinicius là một trong 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng vì tham gia vào vụ ẩu đả sau trận, trong đó thủ môn dự bị Andriy Lunin của Real Madrid nhận thẻ đỏ…

ESPN đưa tin rằng mối quan hệ giữa Alonso và Vinicius đã bị ảnh hưởng bởi sự việc này, và cặp đôi dự kiến ​​sẽ nói chuyện trực tiếp khi các cầu thủ Real Madrid trở lại tập luyện vào thứ Tư. Mặc dù ban lãnh đạo CLB đã quyết định không phạt tiền đạo 25 tuổi vì những gì đã xảy ra, nhưng HLV Alonso được toàn quyền đưa ra các quyết định kỹ thuật tùy theo ý muốn. Một phát ngôn viên của CLB đã không bình luận khi được ESPN liên hệ, nói rằng các vấn đề kỷ luật sẽ được giải quyết nội bộ.

Vinicius - á quân Quả bóng Vàng 2024 và chủ nhân giải thưởng FIFA The Best - đã bị Alonso loại khỏi đội hình xuất phát 3 lần trong mùa giải này - trước Real Oviedo và Getafe tại La Liga, và trước Marseille tại Champions League. ESPN trước đó đã đưa tin rằng đội ngũ quản lý của Vinicius cảm thấy vị HLV mới người Tây Ban Nha không ưa cầu thủ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hợp đồng mới - với hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil có thời hạn đến năm 2027 - đã bị đình trệ trong những tháng gần đây. Các nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa Alonso và Vinicius vẫn chưa đổ vỡ, nhưng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Được biết Vinicius dự định sẽ nói chuyện với các đồng đội tại Real Madrid về tình hình này, trước khi gặp mặt trực tiếp Alonso.

Vinicius đã ghi 5 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo tại La Liga, góp phần quan trọng giúp đội nới rộng khoảng cách lên 5 điểm trên bảng xếp hạng.

