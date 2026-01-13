Real Madrid sa thải Xabi Alonso, bổ nhiệm Alvaro Arbeloa

Real Madrid đã chính thức thay thế Xabi Alonso bằng HLV đội B, Alvaro Arbeloa vào thứ Hai. Real Madrid cho biết Alonso ra đi theo thỏa thuận chung, điều này diễn ra sau một thời gian đầy biến động kéo dài chưa đầy 8 tháng và chỉ một ngày sau khi thua Barcelona 2-3 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.

Real Madrid đã chia tay HLV Xabi Alonso chỉ sau 8 tháng theo thỏa thuận chung.

Alonso ngay lập tức được thay thế bởi Arbeloa - họ từng là đồng đội của ông ở Real Madrid, Liverpool và và cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup năm 2010. “Real Madrid xin thông báo rằng, theo thỏa thuận chung giữa CLB và Xabi Alonso, chúng tôi đã quyết định chấm dứt thời gian làm HLV đội một của ông ấy”, một tuyên bố của Real Madrid cho biết. “Xabi Alonso sẽ luôn nhận được tình cảm và sự ngưỡng mộ của tất cả các Madridista vì ông ấy là một huyền thoại của Real Madrid và luôn đại diện cho các giá trị của CLB chúng tôi. Real Madrid sẽ luôn là nhà của ông ấy”.

Alonso, một cựu tiền vệ 44 tuổi, đến vào tháng 5 năm ngoái với nhiều kỳ vọng khi thay thế Carlo Ancelotti, nhưng áp lực ngày càng gia tăng khi đội bóng gặp khó khăn trong việc thi đấu tốt dưới sự dẫn dắt của ông. Cựu HLV của Leverkusen đã có những mâu thuẫn với các cầu thủ như Vinicius Junior, người cùng những người khác đã nhiều lần phàn nàn về việc bị HLV thay người trong các trận đấu. Trong khi nhiều báo cáo truyền thông cho rằng ông đã mất kiểm soát phòng thay đồ. Một số cầu thủ đã công khai ủng hộ HLV vào cuối năm ngoái nhưng tình hình dường như không được cải thiện nhiều.

Sau trận thua hôm Chủ nhật ở Jeddah, Alonso dường như muốn các cầu thủ của mình xếp hàng chào tôn vinh Barcelona trong lễ trao giải, nhưng tiền đạo Kylian Mbappe và các cầu thủ khác đã gọi ông lại và bỏ đi. Mbappe là cầu thủ đầu tiên nói lời tạm biệt với Alonso vào thứ Hai. Tiền đạo người Pháp đã ca ngợi và cảm ơn Alonso trong một bài đăng trên Instagram Story kèm theo bức ảnh anh và HLV chào nhau. “Thời gian ngắn ngủi nhưng thật vinh dự khi được chơi dưới sự dẫn dắt của ông và học hỏi từ ông”, Mbappe viết. “Cảm ơn ông vì đã cho tôi sự tự tin ngay từ ngày đầu tiên. Tôi sẽ nhớ ông như một HLV có tầm nhìn rõ ràng và hiểu biết rất nhiều về bóng đá. Chúc ông may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp”.

Real Madrid bổ nhiệm HLV đội B Alvaro Arbeloa thay thế.

Các cầu thủ khác của Real Madrid cũng đăng tải những lời nhắn cảm ơn Alonso và chúc ông may mắn, nhưng Vinicius không nằm trong số những người công khai nói lời tạm biệt.

Alonso chưa đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào ngay lập tức. Ông đã dẫn dắt Real Madrid trong 34 trận đấu trên mọi đấu trường, thắng 24, thua 6 và hòa 4. Điểm nhấn quan trọng là Real Madrid khởi đầu mùa giải với 13 chiến thắng trong 14 trận đấu trên mọi đấu trường - bao gồm cả chiến thắng 2-1 trước Barcelona trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải vào tháng 10. Tuy nhiên, vì giai đoạn sa sút trong tháng 11 nên Real Madrid đang kém Barcelona đến 4 điểm ở giai đoạn giữa mùa giải La Liga.

Trận đấu tiếp theo của Real Madrid là vào thứ Tư trên sân của Albacete tại vòng 16 Copa del Rey, với tân HLV Arbeloa trên băng ghế chỉ đạo. Arbeloa, 42 tuổi, đã dẫn dắt đội B từ tháng 6. Ông cũng từng huấn luyện các đội trẻ của CLB. Với tư cách là cầu thủ, Arbeloa đã giúp Real Madrid giành được 8 danh hiệu từ năm 2009-2016, bao gồm 2 chức vô địch Champions League và một chức vô địch La Liga. Arbeloa cũng giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2008 và 2012.

THANH TUẤN