Real Madrid muốn khởi động lại đàm phán với Vinicius sau khi Alonso ra đi

Việc Xabi Alonso rời khỏi vị trí HLV của Real Madrid đã làm thay đổi tình hình liên quan đến việc gia hạn hợp đồng tiềm năng của Vinicius Junior. Hợp đồng hiện tại của tiền đạo ngôi sao người Brazil sẽ hết hạn vào tháng 6-2027, và các cuộc đàm phán gia hạn đã bị đình trệ kể từ tháng 5 năm ngoái.

Real Madrid muốn sớm nối lại đàm phán gia hạn hợp đồng của Vinicius Junior.

Alonso rời CLB vào thứ Hai - và được thay thế bởi Alvaro Arbeloa - sau nhiều tháng chịu áp lực, mà đỉnh điểm là thất bại của Real Madrid trước Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha cuối tuần trước. Một nguồn tin nói với ESPN rằng khả năng gia hạn với Vinicius được coi là “không tồn tại” nếu Alonso vẫn tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Giờ đây sự ra đi của Alonso đã thay đổi cục diện, các nguồn tin cho biết, và CLB La Liga hiện được kỳ vọng sẽ tiếp cận để nối lại các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, bất chấp sự ra đi của Alonso, một rào cản đáng kể khác đối với một hợp đồng mới vẫn còn tồn tại. Khoảng cách giữa mức lương mà cầu thủ người Brazil yêu cầu và mức lương mà CLB sẵn sàng trả vẫn được xem là khá lớn. Hiện tại, Vinicius kiếm được khoảng 17 triệu EUR mỗi năm sau thuế. Các nguồn tin cho ESPN biết rằng trong các cuộc gặp cuối cùng diễn ra vào tháng 5-2025, Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị khoảng 20 triệu EUR cho cầu thủ này. Tuy nhiên, mọi thứ rơi vào bế tắc khi Vinicius yêu cầu thêm 10 triệu EUR tiền thưởng để ký kết thỏa thuận.

Phía Vinicius tin rằng Real Madrid gần đạt đến giới hạn chi tiêu cho tiền lương, và do đó, họ khó có thể nâng cao lời đề nghị 20 triệu EUR mỗi mùa giải (sau thuế). Tuy nhiên, họ lập luận rằng vẫn có thể cải thiện lời đề nghị thông qua các khoản thưởng, giống như cách họ đã thuyết phục Kylian Mbappe chuyển đến từ PSG.

Vinicius là một cầu thủ không thể thiếu dưới thời Carlo Ancelotti, nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Alonso đến. Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2023 đã chơi 33 trận dưới thời Alonso, nhưng chỉ đá chính 9 trận và chỉ 4 trong số anh được thi đấu trọn vẹn. Nên dễ hiểu khi tiền đạo này chỉ ghi được 6 bàn thắng và 7 pha kiến ​​tạo cho đến nay.

Điểm nóng đáng chú ý nhất trong mối quan hệ giữa Vinicius và Alonso xảy ra trong trận El Clasico với Barcelona hồi tháng 10, trận đấu mà Real Madrid thắng 2-1 tại Bernabeu. Vinicius đã phản đối kịch liệt khi bị thay ra giữa hiệp 2… Sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị sa thải, Vinicius là một trong số ít cầu thủ trong đội không đăng lời chia tay trên mạng xã hội.

THANH TUẤN